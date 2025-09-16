Örökre eltiltották a sztárteniszezőt, Jatuporn Na Lamphunt, aki több mérkőzést is megbundázott.

Könyörtelen ítélet: Jatuporn Na Lamphunt örökre eltiltották a tenisztől (a kép illusztráció)

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Örökre eltiltották Jatuporn Na Lamphunt

A döntés értelmében Na Lamphun nemcsak versenyzőként nem léphet többé pályára, hanem edzőként vagy hivatalos események résztvevőjeként sem jelenhet meg semmilyen, nagy szervezet által engedélyezett teniszeseményen.

Ez vonatkozik az ATP és a WTA viadalokra éppúgy, mint a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF), a francia teniszszövetség, a wimbledoni szervezőbizottság, a Tennis Australia, a USTA vagy bármely más nemzeti szövetség szervezésében zajló tornákra.

A teniszvilág határozott üzenetet küldött: a sport tisztességének védelme mindenek felett áll. Az ITIA közlése szerint a játékos összesen 84 ezer font pénzbírságot is kapott a Tennis Anti-Corruption Programme (TACP) előírásainak megsértése miatt. A 22 eset közül 18 alkalommal pénzajánlat vagy pénzmozgás is szerepelt a vádiratban.

Gyanús ügyei ellenére Na Lamphun sem az eljárás során, sem az ítélethirdetés után nem működött együtt a hatóságokkal.

Nem nyújtott be fellebbezést, és nem is reagált a vádakra, most viszont életbe lépett a visszavonhatatlan tiltás.

A mostani eltiltás azonban nem az első fegyelmi vétsége volt a thai teniszezőnek. A sportoló már 2016-ban is komoly büntetésben részesült: akkor 18 hónapra tiltották el, miután 2014-ben három alkalommal is megszegte a TACP szabályait. Akkor Na Lamphun megpróbálta megvédeni magát, ám végül azzal is elmarasztalták, hogy nem működött együtt a vizsgálattal.

Na Lamphun esete azért is kelt különös visszhangot, mert az egykori hivatásos játékos már korábban is súlyos figyelmeztetést kapott, ám nem tanult hibáiból. Így a korábban feltörekvőnek számító teniszező története végül figyelmeztető példává vált: a sportban nincs helye a manipulációnak – a szabályszegők előbb-utóbb saját karrierjük végét írják alá.