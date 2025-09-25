Eddie Hall közreműködésével tanúi lehetünk annak, ahogy a világ 10 legerősebb embere őrült kihívások sorozatában méri össze erejét, étvágyát, kitartását, rugalmasságát, fájdalomtűrő képességét és harci képességeit, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb szörnyeteg október elején. Igazi nagyágyúk állnak majd csatasorba a nemzetközi erős ember versenyen, a tízes lista így néz ki: Trey Mitchell, Mitchell Hooper, Rayno Nel, Gavin Bilton, Evan Singleton, Mark Felix, Luke Stoltman, Paddy Haynes, Austin Andrade és Pa O'Dwyer.

Trey Mitchell egy erős ember versenyen

Fotó: Trey Mitchell Insagram-oldala

Érdekes egy erős ember verseny lesz ez a mostani

Több kategóriában is összecsapnak a hatalmas erejű emberek:

KITARTÁS – VEGYES

A Mellieħa-öböl homokján a versenyzőknek egy kimerítő akadálypályával kell szembenézniük, amely evezésből, húzásból, emelésből és úszásból áll. A gyorsaság és az állóképesség dönti el, hogy ki ér át először a célvonalon.

FÁJDALOM – HASROBBANÁS

A versenyzők egy platformról ugornak be a vízbe. A győzelem a legmerészebb és legszórakoztatóbb bukásé lesz.

KIÁLLÓKÉPESSÉG – HERKULES OSZLOPAI

A Ricasoli Erődben a versenyzőknek a lehető legtovább kell kapaszkodniuk az úgynevezett Herkules oszlopaiba. A szorgalom, a kitartás és az elszántság választja el az erőset a megtörttől.

HARC – SZUMÓ BIRKÓZÁS

A Ricasoli Erődben a versenyzők egy kieséses szumó birkózóversenyen mérik össze erejüket, egy csavarral. Az erő, az egyensúly és a stratégia dönti el, hogy ki uralja a dohyo ringet.

ERŐ – FELHÚZÁS

Eddie Hall legendás 500 kg-os deadlift emelése előtt tisztelegve a versenyzők ágyúgolyók ketreceinek felhúzását kísérlik meg. A súly minden menetben növekszik, így csak a legerősebbek győznek.

ÉTVÁGY – LAKOMA

A záró esemény! Ez az evési kihívás megkoronázza a legnagyobb étvággyal rendelkező versenyzőt, és kiderül, ki a Szörnyetegek Csatájának végső győztese.