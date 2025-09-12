Erriyon Knighton az atlétika egyik legnagyobb tehetségeként robbant be a köztudatba: 2022-ben bronzérmes lett a 200 méter döntőjében Eugene-ben, egy évvel később Budapesten pedig ezüstérmet nyert. A 2024-es párizsi olimpián negyedik helyen zárt, és sokan Usain Bolt utódját látták benne.

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Pályafutása azonban 2024 tavaszán törést szenvedett. Egy versenyen kívüli ellenőrzés során egy tiltott anabolikus szteroid, a trenbolon egyik metabolitját mutatták ki a szervezetében. Az amerikai szövetség először felmentette a sprintert, elfogadva érvelését, hogy szennyezett hús fogyasztása állhatott a háttérben. Ezért rajthoz állhatott a párizsi olimpián - írja az MTI.

Erriyon Knighton bajban, a CAS szigorú ítéletet hozott

A World Athletics és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) azonban fellebbezett, és az ügy a CAS elé került. A lausanne-i testület pénteken hozott döntésében négyéves eltiltást szabott ki, és kimondta: Knighton magyarázata nem elég meggyőző.

A CAS indoklásában így fogalmazott:

A sportoló nem tudta kellően bizonyítani, hogy a pozitív mintát szennyezett élelmiszer okozta volna. A magyarázat statisztikailag valószínűtlen, és nincs alátámasztó bizonyíték arra, hogy az Egyesült Államokban forgalmazott hús tartalmazna ilyen mennyiségű trenbolont.

– áll a közleményben.

A döntés értelmében az eltiltás azonnal életbe lép, ugyanakkor beszámítják Knighton 2024 tavaszi ideiglenes felfüggesztését. Ez azonban nem változtat azon, hogy a Los Angeles-i olimpia kapui bezárultak előtte.

Miért tartják Usain Bolt utódjának?

Erriyon Knighton mindössze 17 éves volt, amikor 2021-ben 19.88 másodperces futásával megdöntötte Usain Bolt junior-világcsúcsát 200 méteren. Ezzel a jamaicai legenda nyomdokaiba lépett: olyan időt ért el, amilyet tinédzserként korábban senki. Azóta sorra szállította a nagy eredményeket: Eugene-ben vb-bronzot, Budapesten vb-ezüstöt szerzett, a párizsi olimpián pedig a negyedik helyen zárt. Fiatal kora, különleges futóstílusa és sorozatos áttörései miatt a nemzetközi sajtóban gyakran emlegették „Bolt utódjaként”. Knighton pályafutását sokan úgy képzelték el, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián, hazai közönség előtt teljesedik ki. A mostani doppingügy azonban ezt a forgatókönyvet teljesen átírta.

Vita a szabályokról és a jövőről

Az amerikai antidopping-ügynökség, a USADA vezetője, Travis Tygart kiállt Knighton mellett, mondván: „Ő egy fiatal, ártatlan sportoló, aki minden tőle telhetőt megtett a bizonyításra. A szabályozás azonban olyan szinten merev, hogy képtelen kezelni a húsból származó szennyezések problémáját.”