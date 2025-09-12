Live
Négyéves eltiltást szabott ki pénteken a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) Erriyon Knightonra. Az amerikai sprinter, aki a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon ezüstérmet szerzett 200 méteren, 2024-ben bukott meg egy doppingvizsgálaton. Az ítélet értelmében nem indulhat a 2028-as Los Angeles-i olimpián sem.

Erriyon Knighton az atlétika egyik legnagyobb tehetségeként robbant be a köztudatba: 2022-ben bronzérmes lett a 200 méter döntőjében Eugene-ben, egy évvel később Budapesten pedig ezüstérmet nyert. A 2024-es párizsi olimpián negyedik helyen zárt, és sokan Usain Bolt utódját látták benne.

US' Erriyon Knighton reacts after competing in the men's 200m heat of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 5, 2024. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Pályafutása azonban 2024 tavaszán törést szenvedett. Egy versenyen kívüli ellenőrzés során egy tiltott anabolikus szteroid, a trenbolon egyik metabolitját mutatták ki a szervezetében. Az amerikai szövetség először felmentette a sprintert, elfogadva érvelését, hogy szennyezett hús fogyasztása állhatott a háttérben. Ezért rajthoz állhatott a párizsi olimpián - írja az MTI.

Erriyon Knighton bajban, a CAS szigorú ítéletet hozott

A World Athletics és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) azonban fellebbezett, és az ügy a CAS elé került. A lausanne-i testület pénteken hozott döntésében négyéves eltiltást szabott ki, és kimondta: Knighton magyarázata nem elég meggyőző.

A CAS indoklásában így fogalmazott:

A sportoló nem tudta kellően bizonyítani, hogy a pozitív mintát szennyezett élelmiszer okozta volna. A magyarázat statisztikailag valószínűtlen, és nincs alátámasztó bizonyíték arra, hogy az Egyesült Államokban forgalmazott hús tartalmazna ilyen mennyiségű trenbolont.

– áll a közleményben.

A döntés értelmében az eltiltás azonnal életbe lép, ugyanakkor beszámítják Knighton 2024 tavaszi ideiglenes felfüggesztését. Ez azonban nem változtat azon, hogy a Los Angeles-i olimpia kapui bezárultak előtte.

Miért tartják Usain Bolt utódjának?
Erriyon Knighton mindössze 17 éves volt, amikor 2021-ben 19.88 másodperces futásával megdöntötte Usain Bolt junior-világcsúcsát 200 méteren. Ezzel a jamaicai legenda nyomdokaiba lépett: olyan időt ért el, amilyet tinédzserként korábban senki. Azóta sorra szállította a nagy eredményeket: Eugene-ben vb-bronzot, Budapesten vb-ezüstöt szerzett, a párizsi olimpián pedig a negyedik helyen zárt. Fiatal kora, különleges futóstílusa és sorozatos áttörései miatt a nemzetközi sajtóban gyakran emlegették „Bolt utódjaként”. Knighton pályafutását sokan úgy képzelték el, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián, hazai közönség előtt teljesedik ki. A mostani doppingügy azonban ezt a forgatókönyvet teljesen átírta.

Vita a szabályokról és a jövőről

Az amerikai antidopping-ügynökség, a USADA vezetője, Travis Tygart kiállt Knighton mellett, mondván: „Ő egy fiatal, ártatlan sportoló, aki minden tőle telhetőt megtett a bizonyításra. A szabályozás azonban olyan szinten merev, hogy képtelen kezelni a húsból származó szennyezések problémáját.”

A WADA ezzel szemben üdvözölte a CAS döntését.

A sport integritásának megőrzése érdekében elengedhetetlen, hogy minden pozitív esetet kellő szigorral kezeljünk

 – hangsúlyozták közleményükben.

A vitában az Athletics Integrity Unit szerint is indokolt volt a fellebbezés, míg a kínai antidopping-ügynökség az USADA kettős mércéjét bírálta. Az ítélet jogerős, így Knighton 2028 júliusáig nem versenyezhet. Ez idő alatt legfeljebb edzésekben tarthatja formáját, de a legnagyobb eseményekről, köztük a hazai rendezésű Los Angeles-i olimpiáról is lemarad.

