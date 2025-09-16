A toowoombai versenyhelyszínen történt baleset percek alatt bejárta a közösségi médiát, Micheal Hellyer eszméletlenül zuhant a földre az eset után.

A zsoké, Micheal Hellyer eszméletlenül zuhant a földre, miután a saját lova megfejelte

Fotó: X

Micheal Hellyer eszméletlenül zuhant a földre

Hellyer éppen csak felült lovára, amikor az

hirtelen hátra rántotta fejét, és hatalmas erővel arcon fejelte lovasát. A zsoké reakcióra sem volt képes, testét azonnal hátralökte az ütés, majd egy teljes hátra szaltó után eszméletlenül csapódott a földhöz.

A látvány minden jelenlévőt megrázott, különösen azért, mert Hellyer szinte teljes testsúlyával a fejére érkezett. Többen attól tartottak, hogy súlyos, akár maradandó sérülések érték.

Scary incident involving jockey Michael Hellyer at Toowoomba last night :

“I’m ok, just a sore lip, all clear re fractures, just slight concussion, I’ll rest up for few weeks under protocols,

“thank you for checking up.” Hellyer said @MunsieGlenn pic.twitter.com/yui5Yhk1b5 — STEVE HEWLETT 🏇🎣 🛥👩‍🦳📻🏃‍♂️ (@stevejoseph69) September 14, 2025

A 33 éves versenyző azonban szerencsére viszonylag könnyebb sérülésekkel megúszta a drámai balesetet. Később közösségi oldalán nyugtatta meg rajongóit:

Köszönöm mindenkinek, aki érdeklődött utánam. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy felszakadt ajakkal és agyrázkódással megúsztam. Néhány hét pihenő után újra nyeregben leszek.

A Sky Sports Racing műsorvezetője, Tim Carroll is megdöbbenve kommentálta az esetet. „Bárki, aki kapott már hasonlót, tudja, mennyire fáj. Nagy valószínűséggel az ütés már a földre érkezés előtt kiütötte Michealt. Jó hír, hogy rendben van” – írta az X-en.

Bár Hellyer szerencsésnek mondhatja magát, hiszen elkerülte a súlyos koponyasérülést vagy csonttöréseket, a baleset emlékeztető a zsokék mindennapi kockázataira. Hellyer viszont szerencsére néhány hét kényszerpihenő után visszatérhet majd a pályára.