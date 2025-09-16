Live
Egy ausztrál lóverseny előtti incidens sokkolta a közönséget. A zsoké, Micheal Hellyer egy brutális fejelés következtében eszméletlenül zuhant a földre.

A toowoombai versenyhelyszínen történt baleset percek alatt bejárta a közösségi médiát, Micheal Hellyer eszméletlenül zuhant a földre az eset után.

Micheal Hellyer eszméletlenül zuhant a földre

Hellyer éppen csak felült lovára, amikor az 

hirtelen hátra rántotta fejét, és hatalmas erővel arcon fejelte lovasát. A zsoké reakcióra sem volt képes, testét azonnal hátralökte az ütés, majd egy teljes hátra szaltó után eszméletlenül csapódott a földhöz.  

A látvány minden jelenlévőt megrázott, különösen azért, mert Hellyer szinte teljes testsúlyával a fejére érkezett. Többen attól tartottak, hogy súlyos, akár maradandó sérülések érték.  

A 33 éves versenyző azonban szerencsére viszonylag könnyebb sérülésekkel megúszta a drámai balesetet. Később közösségi oldalán nyugtatta meg rajongóit:

Köszönöm mindenkinek, aki érdeklődött utánam. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy felszakadt ajakkal és agyrázkódással megúsztam. Néhány hét pihenő után újra nyeregben leszek.

A Sky Sports Racing műsorvezetője, Tim Carroll is megdöbbenve kommentálta az esetet. „Bárki, aki kapott már hasonlót, tudja, mennyire fáj. Nagy valószínűséggel az ütés már a földre érkezés előtt kiütötte Michealt. Jó hír, hogy rendben van” – írta az X-en.  

Bár Hellyer szerencsésnek mondhatja magát, hiszen elkerülte a súlyos koponyasérülést vagy csonttöréseket, a baleset emlékeztető a zsokék mindennapi kockázataira. Hellyer viszont szerencsére néhány hét kényszerpihenő után visszatérhet majd a pályára.

