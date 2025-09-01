Az orosz Asadula Imangazaliev veretlen mérleggel érkezett a ringbe, és meg is tartotta az, ugyanis elképesztő fejrúgással végezte ki az ellenfelét, az „Az Angyalharcos” Panpayak Jitmuangnont.

Asadula Imangazaliev fejrúgása győzelmet ért

Fotó: onefc.com

Asadula Imangazaliev elképesztő fejrúgása

A légsúlyú thai boksz összecsapás elején mindkét fél jól mérte a távolságot és egymás ütéseit, Panpayak pedig klasszikus bal lábas rúgásaival próbálta megzavarni ellenfelét. Imangazaliev azonban magabiztosan és határozottan nyomult előre, majd

amikor Panpayak ballal rúgásra készült, egy villámgyors jobbos magasrúgással találta el, melynek következtében a thai harcos a köteleken lógva esett el.

A mérkőzést a bíró a 2:07-nél az első menetben leállította, így Imangazaliev 10-0-ra javította rekordját, összesen hat győzelemmel a ONE Friday Fights sorozatban, s ezzel egy 100.000 dolláros szerződést vívott ki magának a ONE Championship világszintű csapatában.

A ONE Friday Fights 122 esemény ismét igazolta, hogy a sorozat valódi világsztárokat nevel ki.