Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Link másolása
Vágólapra másolva!
A ONE Friday Fights 122 esemény újabb elképesztő fordulatokat hozott. Asadula Imangazaliev elképesztő fejrúgással szerzett hat számjegyű szerződést a helyi hős, Panpayak Jitmuangnon ellen.

Az orosz Asadula Imangazaliev veretlen mérleggel érkezett a ringbe, és meg is tartotta az, ugyanis elképesztő fejrúgással végezte ki az ellenfelét, az „Az Angyalharcos” Panpayak Jitmuangnont.

Asadula Imangazaliev fejrúgása győzelmet ért
Asadula Imangazaliev fejrúgása győzelmet ért
Fotó: onefc.com

Asadula Imangazaliev elképesztő fejrúgása

A légsúlyú thai boksz összecsapás elején mindkét fél jól mérte a távolságot és egymás ütéseit, Panpayak pedig klasszikus bal lábas rúgásaival próbálta megzavarni ellenfelét. Imangazaliev azonban magabiztosan és határozottan nyomult előre, majd 

amikor Panpayak ballal rúgásra készült, egy villámgyors jobbos magasrúgással találta el, melynek következtében a thai harcos a köteleken lógva esett el.

A mérkőzést a bíró a 2:07-nél az első menetben leállította, így Imangazaliev 10-0-ra javította rekordját, összesen hat győzelemmel a ONE Friday Fights sorozatban, s ezzel egy 100.000 dolláros szerződést vívott ki magának a ONE Championship világszintű csapatában.

A ONE Friday Fights 122 esemény ismét igazolta, hogy a sorozat valódi világsztárokat nevel ki. 

Imane Helif továbbra is nőket verne, Hámori Luca álmát is elveheti
Tévésztárból bokszolóvá változik a vadóc szexbomba – galéria
Veretlen bokszlegenda hívta ki Olekszandr Uszikot

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!