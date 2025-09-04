Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

Link másolása
Vágólapra másolva!
Öt francia női ökölvívó kénytelen kihagyni a csütörtökön Liverpoolban kezdődő világbajnokságot, miután nem tudták határidőre bemutatni a kötelező nemi szűrővizsgálat eredményeit. A döntés újabb vihart kavart a sportágban, ahol a 2024-es párizsi olimpia óta egyre élesebb vita zajlik a bokszolók nemi hovatartozásának ellenőrzéséről.

A francia szövetség „meglepetéssel és felháborodással” reagált, miután öt bokszolója – Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy és Maëlys Richol – nem léphet ringbe.

A francia bokszolók közül Romane Moulai sem lehet ott a vb-n
A francia bokszolók közül Romane Moulai sem  lehet ott a vb-n
Fotó: MILLEREAU PHILIPPE

Francia bokszolók nélkül rendezik a vébét

A helyzet azért alakult így, mert a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, így hazai laborban nem is lehetett elvégezni a vizsgálatokat. A szövetség ezért külföldre, Angliába küldte a mintákat, de az eredmények késve érkeztek meg, és nem álltak rendelkezésre a nevezés határidejére - írja az ESPN.

A sportolók tehát nem tagadták meg a tesztet, hanem a jogi környezet és a technikai késlekedés miatt maradtak ki a vb-mezőnyből.

A World Boxing ezzel szemben úgy nyilatkozott: a felelősség a nemzeti szövetségeké, mert nekik van a legszorosabb kapcsolatuk a versenyzőkkel, és nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a tesztek időben elkészüljenek.

A párizsi botrányok utózöngéi miatt jártak pórul

A kötelező vizsgálat bevezetését a párizsi olimpia körüli viták indokolták. Akkor az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Ju-ting aranyérme heves nemzetközi vitát váltott ki, miután többen megkérdőjelezték a női kategóriában való indulási jogosultságukat.

Wassila Lkhadiri ezúttal biztosan nem ünnepelhet
Fotó: AFP/Mohd Rasfan

A történtek után a World Boxing új szabályozással próbálta rendezni a helyzetet, de a francia ügy is mutatja: a kérdés továbbra is komoly feszültséget okoz.

Hámori Luca éremért utazik

Magyar szempontból a világbajnokságon Hámori Luca jelenti a legnagyobb reményt. A válogatott vezéralakja Madridban készült a liverpooli tornára, és nem titkolja: éremmel szeretne hazatérni.

Hámorit a nemzetközi mezőnyben, a 65 kilós súlycsoportban éremesélyesként tartják számon. Korábban, a párizsi olimpia után úgy nyilatkozott: ha a szabályoknak megfelelő vizsgálat alapján riválisa, Imane Khelif jogosult lesz a női mezőnyben bokszolni, ő örömmel vállalná az újabb összecsapást.

  • Még több cikk
Újabb fordulat Imane Helif ügyében, a bíróság ítéletet mondott a bokszoló felett
Imane Helif továbbra is nőket verne, Hámori Luca álmát is elveheti
Hámori Luca üzenetét Imane Helif nem teszi zsebre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!