Ötödik meccs döntött Magyarország és Ausztria csapata között arról, hogy melyik jut be a Davis-kupa nyolccsapatos világdöntőjébe. Mivel Fucsovics Márton simán kikapott Jurij Rodionovtól a debreceni selejtezőben, így a magyar férfi teniszválogatott összességében 3-2-re alulmaradt az osztrákokkal szemben.

A pénteki 0-2-es részeredmény után a magyar válogatott óriási felzárkózásba kezdett, előbb a Marozsán Fábián, Piros Zsombor duó hősies küzdelemben legyőzte az osztrákok párosspecialistáit, majd Piros ugyancsak emlékezetes csatában verte Lukas Neumayert. A döntés így a párharc ötödik, utolsó mérkőzésére maradt, amelyen a világranglistán 59. Fucsovics csapott össze a 99 hellyel mögötte álló, fehérorosz származású Rodionovval. 

Fucsovics Máron kikapott, osztrák továbbjutás a Davis-kupa debreceni selejtezőjében
Fucsovics Máron kikapott, osztrák továbbjutás a Davis-kupa debreceni selejtezőjében
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Az előjelek a magyar klasszis sikerét ígérték, mivel mindhárom eddigi találkozójukon legyőzte riválisát: 2022-ben Stuttgartban, 2023-ban Szófiában, idén pedig Wimbledonban. A magyarok ellen szólt ugyanakkor az a statisztika, miszerint a DK-válogatott az 1924 óta íródó történetében még sosem fordított meg párharcot 0-2-es hátrányból. Az osztrákok eddig egyszer buktak el egy csatát 2-0-ról: 1984-ben a Szovjetunió ellen - akkor a győztes csapatban ott volt az ATP-világbajnok német Alexander Zverev édesapja, id. Alekszandr Zverev is.

Fucsovics sem bírta idegekkel a sima vereséget

A nyíregyházi teniszező számára ismerős lehetett a helyzet, hiszen 2020-ban 2-2 után ő nyerte meg a selejtező utolsó meccsét a belgák ellen, ugyancsak a Főnix Arénában. Az idei végjátékban a 33 éves hazai kedvenc a pénteki formájához képest fáradtabbnak tűnt, és hét évvel fiatalabb ellenfele 1:1-nél, majd 2:4-nél is elvette az adogatását. Az első szett mindössze 32 perc után „elment”, és Fucsovics a folytatásban sem tudott újítani. Rodionov rögtön brékkel kezdte a második felvonást, majd elérhetetlennek tűnő labdákat ütött a vonalra, hihetetlenül röptézett, és a dupla brékelőnyhöz is labdája volt. Ez két gémmel később, 1:4-nél következett be, a sokat rontó magyar pedig tehetetlen dühében szétverte az ütőjét. Innen már nem volt visszaút Fucsovics számára, a rivális 5:1-re ellépett, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 5 percig tartott – írja az MTI.

Fucsovics Márton szerint nehéz elemezni a meccsét, és megmagyarázni a történteket.

 

„Bárcsak mondhatnám, hogy fizikálisan éreztem valami fáradtságot, de nem tudom. Az ellenfelem mindenből nyerőt ütött, letámadta a második szervákat, és nem volt esélyem ellene. A csapat feljött 0-2-ről 2-2-re, és a magam részéről pozitívan mentem ki a pályára, de az ellenfél nem hagyta, hogy irányítsak” – fejtette ki, hozzátéve, a jövő héten meghívták cserejátékosnak az európai és világválogatott közti Laver Kupára, majd Tokió és Sanghaj következik.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Fucsovics Márton játszik az osztrák Lukas Neumayer ellen a Magyarország - Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Fucsovics nem éri, hogyan kaphatott ki Jurij Rodionovtól
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány úgy vélekedett, hogy a 0-2 túl nagy előny volt volt az ellenfélnek.

„Megvoltak az esélyeink, többször is pici hiányzott. Volt tartás a csapatban, az esélyesebb páros ellen szenzációsan játszottunk, Zsombi mindkétszer odatette a szívét. Az egyest Fábi is vállalta volna, de az első napi hosszú meccse után nem akartunk kockáztatni sérülést. Marciról pedig nem tudok mit mondani, flow-ban volt az ellenfél, akármihez nyúlt, csak jól jött ki belőle. Ezzel együtt nagyon csalódottak vagyunk” – jelentette ki a szakvezető.

Piros Zsombor azt mondta, hogy az egyéni meccsén örült, hogy nem került sor harmadik szettre.

„Kihajtottam magam, a harmadik szettben szerintem bajban lettem volna. Nekem a Davis Kupa a mindenem, és bármikor szólítanak, én száz százalékot adok” – tette hozzá.

Ausztria 3-2-es összesítéssel megnyerte a selejtezőt, így részt vehet a DK szuperdöntőjében, amelynek Bologna ad otthont november 18. és 23. között.

Eredmény: Magyarország-Ausztria 2-3

  • Fucsovics Márton-Jurij Rodionov 2:6, 1:6
  • Piros Zsombor-Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8-6) Marozsán Fábián
  • Piros Zsombor-Lucas Miedler, Alexander Erler 7:6 (7-4), 7:6 (7-2)
  • Fucsovics Márton-Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)
  • Marozsán Fábián-Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
