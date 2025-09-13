A pénteki 0-2-es részeredmény után a magyar válogatott óriási felzárkózásba kezdett, előbb a Marozsán Fábián, Piros Zsombor duó hősies küzdelemben legyőzte az osztrákok párosspecialistáit, majd Piros ugyancsak emlékezetes csatában verte Lukas Neumayert. A döntés így a párharc ötödik, utolsó mérkőzésére maradt, amelyen a világranglistán 59. Fucsovics csapott össze a 99 hellyel mögötte álló, fehérorosz származású Rodionovval.

Fucsovics Máron kikapott, osztrák továbbjutás a Davis-kupa debreceni selejtezőjében

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Az előjelek a magyar klasszis sikerét ígérték, mivel mindhárom eddigi találkozójukon legyőzte riválisát: 2022-ben Stuttgartban, 2023-ban Szófiában, idén pedig Wimbledonban. A magyarok ellen szólt ugyanakkor az a statisztika, miszerint a DK-válogatott az 1924 óta íródó történetében még sosem fordított meg párharcot 0-2-es hátrányból. Az osztrákok eddig egyszer buktak el egy csatát 2-0-ról: 1984-ben a Szovjetunió ellen - akkor a győztes csapatban ott volt az ATP-világbajnok német Alexander Zverev édesapja, id. Alekszandr Zverev is.

Fucsovics sem bírta idegekkel a sima vereséget

A nyíregyházi teniszező számára ismerős lehetett a helyzet, hiszen 2020-ban 2-2 után ő nyerte meg a selejtező utolsó meccsét a belgák ellen, ugyancsak a Főnix Arénában. Az idei végjátékban a 33 éves hazai kedvenc a pénteki formájához képest fáradtabbnak tűnt, és hét évvel fiatalabb ellenfele 1:1-nél, majd 2:4-nél is elvette az adogatását. Az első szett mindössze 32 perc után „elment”, és Fucsovics a folytatásban sem tudott újítani. Rodionov rögtön brékkel kezdte a második felvonást, majd elérhetetlennek tűnő labdákat ütött a vonalra, hihetetlenül röptézett, és a dupla brékelőnyhöz is labdája volt. Ez két gémmel később, 1:4-nél következett be, a sokat rontó magyar pedig tehetetlen dühében szétverte az ütőjét. Innen már nem volt visszaút Fucsovics számára, a rivális 5:1-re ellépett, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 5 percig tartott – írja az MTI.

Fucsovics Márton szerint nehéz elemezni a meccsét, és megmagyarázni a történteket.

„Bárcsak mondhatnám, hogy fizikálisan éreztem valami fáradtságot, de nem tudom. Az ellenfelem mindenből nyerőt ütött, letámadta a második szervákat, és nem volt esélyem ellene. A csapat feljött 0-2-ről 2-2-re, és a magam részéről pozitívan mentem ki a pályára, de az ellenfél nem hagyta, hogy irányítsak” – fejtette ki, hozzátéve, a jövő héten meghívták cserejátékosnak az európai és világválogatott közti Laver Kupára, majd Tokió és Sanghaj következik.