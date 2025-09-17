Anders Mol és Christian Sörum a férfi strandröplabda egyik legjobb párosát alkották az elmúlt években. Tokióban olimpiai bajnokok, Párizsban bronzérmesek lettek, de 2022-ben világbajnokok is voltak, az idei címükkel együtt pedig már ötszörös Európa-bajnoknak is mondhatják magukat. A napokban mégis egy brutális gyilkosság miatt került be a hírekbe a norvég kettős, ugyanis ott voltak a Brazília északkeleti részén történt egyik tragédia helyszínén.

A norvég strandröplabdázók, Anders Mol és Christian Sörum értesültek a gyilkosságról

Fotó: DPA/Marius Becker

Gyilkosság az olimpiai bajnok strandröplabdázók edzésén

„Egy férfit agyonlőttek és meghalt a pálya mellett. Késő délután vagy kora este történt a gyilkosság, és amikor értesültünk róla, félbeszakítottuk az edzésünket" – nyilatkozta Sörum.

„Más játékosok is voltak az edzőpályákon, amikor a rendőrök megérkeztek.

Ott feküdt egy ember, a holtteste körül rengeteg volt a vér. Sokkoló jelenet volt

– tette hozzá Mol. – Tudtuk, hogy egy veszélyes országban vagyunk, ráadásul jövő héten Rio de Janeiróban versenyzünk, ott még óvatosabbnak kell majd lennünk: nappal sem egyedül sétálunk, este pedig nem is mozdulunk ki."

Mol és Sörum marad Brazíliában

Sörum megjegyezte, hallottak már történeteket arról, hogy Rióban edzőket és játékosokat raboltak ki fegyverekkel az utcán, de reméli, ez velük nem történik meg.

Mol és Sörum a héten a gyilkosság városában, João Pessoában szerepelnek, Rióban pedig jövő szerdán kezdik meg a Pro Tour-versenyt.