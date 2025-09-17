Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két norvég standröplabdázó, Anders Mol és Christian Sörum megrázó esetről számolt be. Az olimpiai bajnok sportolók edzése egy gyilkosság miatt szakadt félbe.

Anders Mol és Christian Sörum a férfi strandröplabda egyik legjobb párosát alkották az elmúlt években. Tokióban olimpiai bajnokok, Párizsban bronzérmesek lettek, de 2022-ben világbajnokok is voltak, az idei címükkel együtt pedig már ötszörös Európa-bajnoknak is mondhatják magukat. A napokban mégis egy brutális gyilkosság miatt került be a hírekbe a norvég kettős, ugyanis ott voltak a Brazília északkeleti részén történt egyik tragédia helyszínén.

A norvég strandröplabdázók, Anders Mol és Christian Sörum értesültek a gyilkosságról
A norvég strandröplabdázók, Anders Mol és Christian Sörum értesültek a gyilkosságról
Fotó: DPA/Marius Becker

Gyilkosság az olimpiai bajnok strandröplabdázók edzésén

„Egy férfit agyonlőttek és meghalt a pálya mellett. Késő délután vagy kora este történt a gyilkosság, és amikor értesültünk róla, félbeszakítottuk az edzésünket" – nyilatkozta Sörum.

„Más játékosok is voltak az edzőpályákon, amikor a rendőrök megérkeztek. 

Ott feküdt egy ember, a holtteste körül rengeteg volt a vér. Sokkoló jelenet volt

tette hozzá Mol. – Tudtuk, hogy egy veszélyes országban vagyunk, ráadásul jövő héten Rio de Janeiróban versenyzünk, ott még óvatosabbnak kell majd lennünk: nappal sem egyedül sétálunk, este pedig nem is mozdulunk ki."

Mol és Sörum marad Brazíliában

Sörum megjegyezte, hallottak már történeteket arról, hogy Rióban edzőket és játékosokat raboltak ki fegyverekkel az utcán, de reméli, ez velük nem történik meg. 

Mol és Sörum a héten a gyilkosság városában, João Pessoában szerepelnek, Rióban pedig jövő szerdán kezdik meg a Pro Tour-versenyt.

Fitneszmodellnek állt a párductestű strandröplabdázó – képek
Annyira összevesztek a strandröplabdás lányok Párizsban, hogy csak a DJ tudta kibékíteni őket - videó
Olimpia 2024: a holland strandröplabdacsapatban egy pedofil játszik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!