Nem könnyű mostanában az atléták élete a legnagyobb világversenyeken. A világ legjobbjaira ezúttal a szeptember 13-án Japánban kezdődő világbajnokságon vár embert próbáló, már-már halálos hőség.

Feladja a leckét az atlétáknak a halálos hőség

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Halálos hőség vár az atlétákra

Japánban a hivatalos mérések 1898-as megkezdése óta az idei volt a legforróbb nyár, és a kánikula nem látszik enyhülni. Ráadásul a magas páratartalom miatt a várható 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet ellenére a hőérzet inkább a 40 fokhoz lesz közel. Az 1898-ashoz képest az idei nyár 2,36 fokkal volt melegebb. A 33 fokos átlaghőmérséklet miatt mintegy 3300 ember került kórházba, jellemzően szívpanaszokkal, melyek egyértelműen az embertelen hőségre vezethetők vissza.

Miután a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) is tisztában van a veszélyekkel, és kiemelten fontosnak tartja a sportolók egészségét és biztonságát, több verseny, különösen a hosszú távú viadalok időpontját megváltoztatták.

Így rögtön az első versenynapon sorra kerülő női és férfi 35 km-es gyaloglás a tervezettnél korábban, helyi idő szerint reggel 7:30-kor fog kezdődni. De ugyanígy előbbre hozták a szeptember 14-i és 15-i női és férfi maratonfutás rajtját is. A női atléták 20 km-es gyalogló versenye is 7:30-kor rajtol szeptember 20-án, a férfiak versenyét viszont 9:50 lövik majd el.

Évek óta küzdenek az atléták a hőséggel

Nem ez az első alkalom, hogy az időjárás a sportolók legnagyobb ellenfele. A 2019-es katari világbajnokságon az 50 km-es gyaloglás szedte az áldozatait, köztük a magyar bajnok Helebrandt Máté sem tudta befejezni a versenyt. Ugyancsak rettenetes körülmények vártak a sportolókra a 2021-es tokiói olimpián: a triatlonosok versenyét egy hajnali kezdés mentette meg, míg a női és férfi maratonfutók viadalát, a korábban téli olimpiának is otthont adó, északi nagyvárosba, Szapporóba vitték, ahol egyébként a hőmérséklet megegyezett a tokióival.