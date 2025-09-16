Ahogy arról az Origón is beszámoltunk kedden, a tokiói atlétikai világbajnokságon 24 éve nem látott bravúrt értek el a magyarok, ugyanis a férfi kalapácsvetés döntőjében három sportolónk sikereiért is szoríthattunk. Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin is kvalifikálta magát a keddi döntőbe, közülük az elsőnek reális esélye volt rá, hogy érmet nyerjen a japán fővárosban. A finálé lebonyolítását tekintve a 12 dobónak három lehetősége volt, hogy megmutassa, mit tud és a regnáló kanadai világbajnok Katzberg élt is ezzel, lényegében a stadionból majd kihajította a szert és 84,70 méteres eredményével, ha nem is sokkolta a többieket, de erőt demonstrált. Halászt sem kellett azonban félteni, 82,69-es eredménye a harmadik pozícióba repítette. A három kör után a legjobb tíz versenyző folytathatta a negyedik körben, itt már elbúcsúztunk Rába Dánieltől, aki a 11. helyen fejezte be a vb-t.

Halász Bence végig kiegyensúlyozottan dobott a kalapácsvetés döntőjében

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Halász Bence végig remekül dobott

A negyedik körben már csak a legjobb 10 folytathatta, ezt szűkítették le az ötödik sorozatban a legjobb nyolcra, majd az utolsó, hatodik körben a legjobb hatra. Kellemes meglepetést okozott élete első felnőtt világbajnokságán szereplő Szabados Ármin, aki nemcsak a legjobb tízbe verekedte be magát, de ment tovább a legjobb nyolcba is, ahol a térdsérülése miatt a nyolcadik helyen végzett.

Halász Bence Hummel és Katzberg mögött a harmadik lett a világbajnokságon, ezzel ő lett az első magyar sportoló, aki az atlétikai-vb-k történetében három érmet is szerzett (2019, 2023 után 2025-ben is egy bronzérem), és hol van még a 28 éves Halász pályafutásának a vége.