Legutóbb 2001-ben, az Edmontonban rendezett atlétikai világbajnokságon történt olyan, hogy a férfiak közül három magyar sportoló is bejutott a kalapácsvetés döntőjébe. 24 évvel ezelőtt Kiss Balázs a 6., Gécsek Tibor a 8., Annus Adrián pedig a 9. helyen végzett, idén Tokióban viszont Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin érhet el jó eredményt a fináléban. Közülük kifejezetten a világranglista-vezető Halász számít esélyesnek, a Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik klasszisa elsőre teljesítette a selejtezőszintet, a látottak alapján kirobbanó formának örvend.
A 28 éves kalapácsvető egyértelműen az éremesélyesek közé tartozik, sőt, azt sem túlzás kijelenteni, hogy az aranyérem is összejöhet számára.
Halász a 2025-ös évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja.
Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a döntőbe jutás elérése, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel magabiztosan letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra, ami magyar idő szerint 14.00 óra után nem sokkal kezdődik majd.
„Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam. Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni.
Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat”
– jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen van a hangsúly.
A 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes, valamint a 2019-es és a 2023-as atlétikai vb-n bronzérmes klasszis esélyeiről a férfi kalapácsvetés 1996-os olimpiai bajnoka, Kiss Balázs is bizakodóan nyilatkozott. Az atlantai nyári játékok magyar bajnoka szerint Halász edzője, Németh Zsolt a formaidőzítés nagymesterének számított a maga versenyzői időszakában, és ennek titkát átadta a tanítványának is, akinek csakis a versenyzésre kell összpontosítania kedden.
„Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy nehogy valamiféle rossz étel következtében fellépő gyomorpanasza vagy a magas páratartalom hátráltassa.
Olyannak ismerem Bencét, aki tökéletesen képes uralni az idegeit, és hozza azt a formát, ami elvárt egy világbajnoki dobogós helyezéshez.
Remélem, nem foglalkozik a közösségi oldalak kommentjeivel, mert azok elterelhetik a figyelmét” – nyilatkozta a Ripostnak Kiss Balázs, majd azt is hozzátette, hogy most nem számít a tény, miszerint Halász a világ idei legjobb eredményével érkezett a japán fővárosba.
Egy világbajnoki döntőben nyilván nem szabad foglalkozni a múltbéli eredményekkel, de Halász Bence számára bizakodásra adhat okot, hogy kétszer is sikerült legyőznie – az idei budapesti Gyulai István Memorialon is – az elmúlt két évben egyeduralkodó, olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzberget.
A magyar szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza is az aranyesélyesek közé sorolja a klasszis kalapácsvetőt, aki történelmet írhat Tokióban.
Az aranyérem szenzációs siker lenne a magyar atlétika számára, mivel az eddigi 19 szabadtéri világbajnokságon hét ezüst- és nyolc bronzérem volt a magyar termés,
a világbajnoki diadal még várat magára. Ami a férfi kalapácsvetést illeti, az eddigi tornákon nyolc érmet szereztek a magyarok, 4 ezüstöt és 4 bronzot, ezért egy aranyérem ebben a számban valóságos világszenzációval érne fel. Halász Bence pontosan erre készül, rajta kívül pedig két másik magyarnak, Rába Dánielnek és Szabados Árminnak is szurkolhatunk a keddi döntőben.