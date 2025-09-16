Legutóbb 2001-ben, az Edmontonban rendezett atlétikai világbajnokságon történt olyan, hogy a férfiak közül három magyar sportoló is bejutott a kalapácsvetés döntőjébe. 24 évvel ezelőtt Kiss Balázs a 6., Gécsek Tibor a 8., Annus Adrián pedig a 9. helyen végzett, idén Tokióban viszont Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin érhet el jó eredményt a fináléban. Közülük kifejezetten a világranglista-vezető Halász számít esélyesnek, a Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik klasszisa elsőre teljesítette a selejtezőszintet, a látottak alapján kirobbanó formának örvend.

Halász Bence döntőbe jutott Tokióban

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Halász Bence aranyérmet nyerhet Tokióban

A 28 éves kalapácsvető egyértelműen az éremesélyesek közé tartozik, sőt, azt sem túlzás kijelenteni, hogy az aranyérem is összejöhet számára.

Halász a 2025-ös évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja.

Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a döntőbe jutás elérése, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel magabiztosan letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra, ami magyar idő szerint 14.00 óra után nem sokkal kezdődik majd.

„Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam. Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni.

Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat”

– jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen van a hangsúly.

Halász Bence remek formában várja a férfi kalapácsvetés keddi döntőjét

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Halász Bencének sikerülhet a nagy áttörés

A 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes, valamint a 2019-es és a 2023-as atlétikai vb-n bronzérmes klasszis esélyeiről a férfi kalapácsvetés 1996-os olimpiai bajnoka, Kiss Balázs is bizakodóan nyilatkozott. Az atlantai nyári játékok magyar bajnoka szerint Halász edzője, Németh Zsolt a formaidőzítés nagymesterének számított a maga versenyzői időszakában, és ennek titkát átadta a tanítványának is, akinek csakis a versenyzésre kell összpontosítania kedden.