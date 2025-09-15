A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója, Halász Bence a verseny egyik aranyesélyeseként érkezett a japán fővárosba, mivel a mostani szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből.
Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja.
Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a fináléba jutás kivívása, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban -
a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra.
Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam
- mondta az MTI-nek Halász, hozzátéve, örül annak, hogy elsőre sikerült megdobnia a szintet. - Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni."
Halász a dobásáról azt mondta, hogy könnyed volt, de nem túlságosan, mert ha túl lazán próbálta volna meg a dobást, akkor az a technika rovására ment volna.
„Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat" - jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen lesz a hangsúly.
Később, a második selejtezőcsoportból Szabados Ármin és Rába Dániel is sikerrel vette a kvalifikációt, így három magyar is lesz a döntőben.
A napot a férfi maratonfutók versenye indította, mely komoly meglepetéssel zárult. A magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét a 42,195 kilométeres viadalra, mely a Nemzeti Stadionból indult, majd a mezőnynek a császári palota és a főpályaudvar környékén kialakított pályán kellett megtennie két kört, mielőtt visszatért volna az arénába.
Az időjárási viszonyokat a favoritok közé számító kenyai és etióp futók nem bírták jól és az utolsó kilométerekre valamennyien leszakadtak, annak ellenére, hogy nem volt erős a tempó. A legvégéig a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a német Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani tartott ki.
A három futó egyszerre ért be a stadionba, ahol Petros indított hosszú hajrát, mellyel úgy tűnt, eldöntötte a versenyt, de hiába vezetett biztosan Simbu előtt, az afrikai a futó az utolsó méteren utolérte és előtte dobta be magát a célba. Simbu Tanzánia történetének első világbajnoki aranyérmét szerezte meg.
Eredmények:
férfi maraton, világbajnok:
Alphonce Felix Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra
2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48
3. Ilias Aouani (Olaszország) 2:09:53