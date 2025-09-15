A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója, Halász Bence a verseny egyik aranyesélyeseként érkezett a japán fővárosba, mivel a mostani szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből.

Halász Bence nagy esélyes a tokiói atlétikai vb-n is

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Halász Bence is a döntőben

Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja.

Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a fináléba jutás kivívása, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban -

a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra.

Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam

- mondta az MTI-nek Halász, hozzátéve, örül annak, hogy elsőre sikerült megdobnia a szintet. - Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni."

Halász a dobásáról azt mondta, hogy könnyed volt, de nem túlságosan, mert ha túl lazán próbálta volna meg a dobást, akkor az a technika rovására ment volna.

„Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat" - jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen lesz a hangsúly.

Később, a második selejtezőcsoportból Szabados Ármin és Rába Dániel is sikerrel vette a kvalifikációt, így három magyar is lesz a döntőben.

A napot a férfi maratonfutók versenye indította, mely komoly meglepetéssel zárult. A magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét a 42,195 kilométeres viadalra, mely a Nemzeti Stadionból indult, majd a mezőnynek a császári palota és a főpályaudvar környékén kialakított pályán kellett megtennie két kört, mielőtt visszatért volna az arénába.