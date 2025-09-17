Az olimpiai ezüstérmes szombathelyi dobó értékelését a pozitívumokkal kezdte, hangsúlyozva, hogy ha most, a verseny után még nem is teljesen, de tud valamelyest örülni a bronznak, amit óriási dolognak tart. Különösen úgy, hogy Halász Bence 82,69 méterrel élete második legjobb eredményét érte el.

Halász Bence büszke arra, hogy a rosszabb dobásai is 80 méter fölé repültek

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Harmadik világbajnoki érmemet nyertem, összességében a hetediket nagy világversenyen, márpedig erre szerintem lehet büszkének lenni, és az is vagyok. Úgy érzem, méltón képviseltem az országot, és amit ígértem, azt meg is csináltam ma. Azzal pedig nagyon nehéz mit kezdeni, hogy egy ilyen eredmény erre elég

– nyilatkozta az MTI-nek.

A 28 éves dobóban láthatóan kavarogtak az érzések a finálét követően, amelyben az olimpiai bajnok kanadai Ethan Katzberg 84,70 méterrel nyert, a német Merlin Hummel pedig a magyart megelőzve, 82,77-tel lett második.

Halász Bence immáron háromszoros vb-bronzérmes

Fotó: ANTONIN THUILLIER / AFP

Németh Zsolt tanítványa azt is elárulta, úgy tudott most folyamatosan 80 méter felett hajítani, hogy nem is igazán „talált bele” jól a dobásokba – még a legnagyobbnál sem. Mindez pedig azt mutatja, hogy kiemelkedő formában volt, és sikerült úgy felkészülnie a világbajnokságra, ahogy szerették volna.

Halász Bence: Sajnos nem sikerült igazán beletalálni

„Persze, lehetett volna ma olyan, hogy beletalálok egy dobásba, ám sajnos nem sikerült. Viszont elindultunk idén egy olyan úton az edzőimmel, aminek az az eredménye, hogy egy évben nem csak egyszer lehet tőlem várni a 80 méter fölötti eredményt, hanem már ott tartok, hogy egy világbajnoki döntőbe a rontott kísérleteim is mind nyolcvan felett voltak” – hangsúlyozta Halász Bence.

Halász Bence már a jövőre is koncentrál

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Hozzátette, ha ezen az úton mennek tovább, akkor a jövőben még ennél is sokkal szebb dolgok történhetnek.

Halász már korábban is beszélt arról, hogy az idei évre új, a korábbitól eltérő edzésmódszerekkel készül, és ez az „új út” pozitív változást hozott nála, amiért nagyon hálás az edzőinek.

A versennyel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a riválisok nagy dobásai nem zavarták meg, sőt minden nagy eredményükre nézve az volt benne, hogy ő is tud annyit.

Én tudtam annyit ma, és egy kis szerencsével meglehetett volna

– mondta Halász Bence, aki a 2019-es dohai és a 2023-as budapesti világbajnokság után nyert ismét vb-bronzérmet.