A világranglista-vezető Halász Bence elsőre teljesítette a selejtezőszintet és két másik magyarhoz hasonlóan bejutott a férfi kalapácsvetés döntőjébe hétfőn, a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján.

Férfi kalapácsvetésben Halász Bence is döntős az atlétikai vb-n

Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin is döntős

Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdő Halász Bencének a selejtező nem jelenthetett gondot, és valóban csak formalitás volt számára a fináléba jutás kivívása, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász – aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban – a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra.

Később, a második selejtezőcsoportból Szabados Ármin és Rába Dániel is sikerrel vette a kvalifikációt, így három magyar is lesz a döntőben.

Mindez azt jelenti, hogy 24 év után három magyar is a férfi kalapácsvetés döntőjébe jutott egy atlétikai világbajnokságon.

A 2001-es tornán Edmontonban Kiss Balázs a 6., Gécsek Tibor a 8., Annus Adrián pedig a 9. helyen végzett.

