Csütörtökön négy magyar bokszolóból egy örülhetett győzelemnek a világbajnokságon Liverpoolban. Szeleczki Lilla magabiztosan vette az első akadályt, mellette sajnos a többiek péntek kora délutánig nem jártak sikerrel, így mindenki más kiesett a további küzdelmekből (hét ökölvívóból egy jutott eddig tovább). Hámori Luca számára a sorsolás sem volt túl szerencsés, ugyanis kezdésnek sikerült szembe találnia magát a regnáló világbajnokkal, a kazah Aida Abikejevával, és három kemény menet után az utóbbit látták a pontozók jobbnak.

Hámori Luca kikapott a világbajnokságon

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Hámori Luca ezzel búcsúzott a tornától

Aki meg szeretné nézni a 3x3 perces mérkőzést, az ugyan csak fektetve, de meg tudja ezt tenni a Hámori saját Facebook-oldalára feltöltött videóval. Itt külön kiemelném a 11.00-től történteket, a második menetben egy több, mint érdekes szituációból kapott pontlevonást a magyar kiválóság.