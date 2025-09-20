A párizsi olimpia legnagyobb botránya kétségkívül egy olyan algériai bokszolóhoz kapcsolódott, aki annak ellenére indulhatott el a nők között – és nyert aranyérmet a 66 kilóban –, hogy előtte azért zárták ki a 2023-as világbajnokságról, mert a nemi tesztek szerint biológiailag férfi. Noha Imane Helif mindezt fröcsögve tagadta, és perrel fenyegetett mindenkit, aki továbbra is férfinek nevezte, egy később nyilvánosságra került orvosi vizsgálat egyértelműen bizonyította az állítás valódiságát. Helif ellen a párizsi olimpián az olasz ellenfele az első ütések után, a 46. másodpercben sírva adta fel a küzdelmet, és a ringből lejőve Angela Carini elmondta, soha nem kapott még ekkora ütéseket. A Magyar Nemzet megírta, akkor mindenki áldozatként tekintett az olasz ökölvívóra, ám most kiderült, elképesztő támadásoknak van kitéve azóta is.

Carini élete megtört a Helif elleni meccset követően

Fotó: AFP

Helif első párizsi ellenfelét a nemzet szégyenének tartják zaklatói

A fentiekhez halkan tegyük hozzá, hogy a múlt vasárnap véget ért, már a World Boxing által szervezett liverpooli világbajnokságon Helif azért nem vett részt, mert nem volt hajlandó alávetni magát a kötelezővé tett nemi teszteknek, inkább a Sportdöntőbírósághoz fordult. Az insidethegames.biz portál megírta, hogy Carinit a Helif elleni meccse óta folyamatosan zaklatják az interneten, ami lelkileg nagyon megviseli az olimpia óta decemberben nem is akármilyen teljesítménnyel visszatérő sportolót: előbb megnyerte nyolcadik bajnoki címét hazájában, majd pedig a lengyel Világkupán sem talált legyőzőre. Ennek ellenére zaklatói „gyávának” és „az olasz csapat szégyenének” nevezik egyfolytában.

– Elgondolkodtál már azon, milyen nehéz ezekkel a szavakkal szembenéznie egy sportolónak? Mit kellett elviselnem nap mint nap egy ostoba közösségi hálón vagdalkozó emberektől, akik kétszer sem gondolnak bele a szavaikba?

Mert számukra ez csak egy mondat, csak egy szó, csak szórakozás, csak követni akarják a tömeget, akik szintén belém rúgtak. Én meg tűrtem csendesen, és inkább az egészségem megóvására törekedtem – mondta el az espn.com portálon megjelent videójában Carini, akinek az IBA a Helif elleni meccset követően százezer dollárt ajánlott fel (ennyi járt az olimpiai bajnoki címért), ám az olasz bunyós visszautasította ezt.