Andrzej Bargiel, a 37 éves lengyel síalpinista, aki hihetetlen mászó-síelő teljesítményeiről ismert, most olyasmit tett, amire a Földön még senki más nem volt képes: palackozott oxigén használata nélkül mászta meg a Himalája csúcsát, a Mount Everestet, majd a Khumbu-jégesés után egészen a hóhatár végéig síelt vissza.

A Himalája csúcsáról még senki nem síelt le

Fotó: TSERING PEMBA SHERPA / AFP

Szeptember 22-én, miután közel 16 órát mászott az Everest hírhedt „halálzónájában” (8 000 méter felett, ahol az oxigénszint veszélyesen alacsony), Bargiel közvetlenül a csúcson lekapta a síléceit, és megkezdte az ereszkedést a South Col útvonalon. Aznap este elérte a II. tábort, és megpihent – ​​a csúcsra jutás tovább tartott a tervezettnél, ami azt jelentette, hogy a sötétség veszélyessé és nehézzé tette a további navigációt aznap. Másnap reggel átsíelt a veszélyes Khumbu-jégesésen – részben testvére, Bartek által reptetett drón irányításával –, mielőtt biztonságosan megérkezett volna az alaptáborba, így ő lett az első ember a világon, aki palackozott oxigén nélkül megmászta, majd sílécekkel leereszkedett a Mount Everestről.

A csúcsra vezető epikus, 16 órás mászásról beszélve Bargiel ezt mondta: „A mászás nehéz volt, mert más expedíciók zárva tartanak az évnek ebben az időszakában. Sokkal több munkára van szükség [és] a körülmények sokkal nehezebbek… Számomra a legkényelmesebb lett volna egyenesen az alaptáborból a csúcsra menni, de a körülmények ezt nem mindig teszik lehetővé. Ebben az esetben pontosan ez történt. Hihetetlenül magasan van. Jól fel kell készülni ahhoz, hogy 8 000 méter felett 16 órán át működőképes legyél.”

Ez nem csupán egy újabb extrém teljesítmény volt. Több mint 6 000 ember mászta meg az Everestet, de kevesebb mint 200-an tették meg valaha is kiegészítő oxigén használata nélkül. Utána azonban visszasíelni lejjebb hatalmas, egyéni teljesítmény – és valami olyasmi, amire korábban még soha nem volt példa.

A leereszkedését ismertetve Bargiel elmagyarázta: „Két részre osztottam a leereszkedést, mivel a technikailag nehéz jégesés viszonylag biztonságos körülmények között csak reggel volt lehetséges. Maga a csúcs megmászása fáradtságos és nehéz volt. Életemben nem töltöttem még ennyi időt ilyen magasságban, szóval ez önmagában is kihívás volt.”