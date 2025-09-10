A spanyolországi „nagy” Vueltával egy időben zajlik a Vuelta a Venezuela országúti kerékpáros körverseny is. Ennek a harmadik szakasza zárult horrorbalesettel egy szinte már felfoghatatlan emberi ostobaság miatt.

Horrorbalesettel ért véget a Vuelta a Venezuela harmadik szakasza

Fotó: JOHNNY PARRA / AFP

Horrorbalesetet okozott a rendőrmotoros

A venezuelai körverseny 3. szakaszának befutója 141 kilométer megtétele után a Santa Elena de Arenales nevű városban volt. A verseny során nem is volt gond, viszont a lehető legrosszabb helyen, a célegyenesben megtörtént baj. Egy kísérőmotoros (egyes beszámolók szerint rendőrmotoros) haladt a mezőny előtt, ami a célvonal előtt nagyjából 200 méterrel lassított egy ember leugrott róla, a vezetője azonban ahelyett, hogy lehajtott volna a pályáról, inkább úgy döntött, hogy megfordul.

Valószínűleg még életében nem járt kerékpárversenynek a közelében sem, mert úgy tűnt, nem is sejti, hogy mögötte 60-70 km/h sebességgel érkezik a mezőny, így az ütközés elkerülhetetlen volt.

Another view on that crazy Vuelta a Venezuela crash. 😡 pic.twitter.com/IrcBXrfmZ4 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 10, 2025

Egyelőre annyit tudni, hogy legalább két bringás sérült meg, közülük egy feltehetően súlyosan, de a motor vezetője és több néző is kórházba került.