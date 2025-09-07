„Sok sportoló kezdi ezzel a választ, hogy gyerekkorom óta sportoltam, de nincs mit tenni, tényleg így van” – mosolyodott el Horváth Andrea, amikor visszaemlékezett a kezdetekre. Tiniként aerobikozott, konditerembe is betért, de a fordulat csak harminc felett jött, amikor már nem volt minden olyan feszes, mint régen. Rendszeresen kezdett terembe járni, súlyzós edzést végezni, és egy hónap után már látta a változást.

Horváth Andrea a fényképészek kedvenc alanya

Fotó: Dér Edina

Fegyelem és barátság a sportban

Andrea számára az edzés igazi énidő.

Beleszerettem a vasakba, a folyamatba, hogy tudom irányítani a testem változásait, feszegethetem a határaimat

– vallja. A testépítés fegyelemre, önuralomra és türelemre tanította, a versenyzés pedig új értelmet adott a precizitásnak és az önismeretnek. „A test és a lélek kéz a kézben jár, éppen ezért én büszkén vállalom, hogy évek óta dolgozom magamon, nagy belső utat jártam be.”

A sportnak köszönheti a legjobb barátait is, akikkel nemcsak az edzőteremben, hanem az élet más területein is összetartanak. Az edzőterem számára pedig nem küzdőtér, hanem menedék: ott, a súlyok alatt minden probléma eltűnik, mert a mozdulatok teljes koncentrációt igényelnek.

Az edzőteremben mindig mosolyog

Fotó: Szilveszter Zoltán

Hercegnős tiara és a csúcsformás pózolás

A színpadon számtalan emlékezetes pillanat született. „Nagyon sok kedvenc fotóm van, de egyelőre az idei év sztárjai közül az egyik a Kökény Classicon, a másik pedig a varsói Pro qualifier-en készült színpadi fotó. Előbbit azért szeretem nagyon, mert hihetetlenül elégedett voltam a formával, az előző szezonomhoz képest sikerült a pózon is javítani, és úgy éreztem, hogy ez az eddigi legjobb csomag, amit színpadra vittünk, és nagyon büszke voltam és vagyok rá.”