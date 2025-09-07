„Sok sportoló kezdi ezzel a választ, hogy gyerekkorom óta sportoltam, de nincs mit tenni, tényleg így van” – mosolyodott el Horváth Andrea, amikor visszaemlékezett a kezdetekre. Tiniként aerobikozott, konditerembe is betért, de a fordulat csak harminc felett jött, amikor már nem volt minden olyan feszes, mint régen. Rendszeresen kezdett terembe járni, súlyzós edzést végezni, és egy hónap után már látta a változást.
Andrea számára az edzés igazi énidő.
Beleszerettem a vasakba, a folyamatba, hogy tudom irányítani a testem változásait, feszegethetem a határaimat
– vallja. A testépítés fegyelemre, önuralomra és türelemre tanította, a versenyzés pedig új értelmet adott a precizitásnak és az önismeretnek. „A test és a lélek kéz a kézben jár, éppen ezért én büszkén vállalom, hogy évek óta dolgozom magamon, nagy belső utat jártam be.”
A sportnak köszönheti a legjobb barátait is, akikkel nemcsak az edzőteremben, hanem az élet más területein is összetartanak. Az edzőterem számára pedig nem küzdőtér, hanem menedék: ott, a súlyok alatt minden probléma eltűnik, mert a mozdulatok teljes koncentrációt igényelnek.
A színpadon számtalan emlékezetes pillanat született. „Nagyon sok kedvenc fotóm van, de egyelőre az idei év sztárjai közül az egyik a Kökény Classicon, a másik pedig a varsói Pro qualifier-en készült színpadi fotó. Előbbit azért szeretem nagyon, mert hihetetlenül elégedett voltam a formával, az előző szezonomhoz képest sikerült a pózon is javítani, és úgy éreztem, hogy ez az eddigi legjobb csomag, amit színpadra vittünk, és nagyon büszke voltam és vagyok rá.”
Varsóban a győzelemmel járó tiara került a fejére, ami számára az önszeretet szimbóluma lett:
Minden kislány arról álmodozik, hogy hercegnő lesz, és úgy is bánnak vele. Ezt még nem sikerült megtapasztalnom, ezért számomra ez a tiara az önszeretetet jelképezi.
Andrea civilben egy állami cégnél dolgozik beszerzőként, este pedig személyi edzéseket tart. „42 éves vagyok, és van egy 15 éves fiam. A magánéletemmel kapcsolatban viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy gyorstalpalón lenyomtam a kötelezőt: 30 éves koromra már túl voltam esküvőn, gyermekvállaláson és váláson is. Persze azért ennek voltak kevésbé szórakoztató pillanatai is, lelkileg nagyon mélyről kellett feljönnöm, a nulláról kellett felépíteni az életünket, de mindig igyekeztem pozitívan állni a dolgokhoz.”
Éjszakánként fordítással egészítette ki a keresetét, közben sorra végezte a képzéseket. „Testépítés- és fitneszsport-oktató, életmód-tanácsadó, személyi edző, közbeszerzési referens és korrektív tréner. Szóval nem unatkoztam” – mondja nevetve.
A legnagyobb szurkolója a fia: „Nagyszerű ember, igazi szerelemgyerek, akiért örökre hálás leszek, és akire elképesztően büszke vagyok.”
„Lassan egy éve, hogy elvesztettem anyut, aki a legfőbb támaszom, bizalmasom és barátnőm is volt egy személyben. Az ő elvesztése olyan fordulópont volt az életemben, olyan veszteség, amely leírhatatlan.” A gyászban a sport segített kapaszkodót találni. Édesanyja az utolsó beszélgetéseik egyikén, bár féltette őt a versenyzéstől, végül azt mondta: „Megcsináljuk!” Ez a mondat ma is erőt ad neki minden színpadra lépés előtt.
Az első NPC versenyén, a 2024-es Kökény Classicon már az is hatalmas élmény volt, hogy kiállhatott a színpadra. Végül három aranyat (True Novice, Novice, Masters 35+) és egy bronzot (Open Class E) nyert. „Tornádóként söpört végig a lelkemen” – emlékszik vissza. Tudja, hogy mindehhez kitartás, türelem, precíz munka és az edzőjébe, Lekli Laci felé való bizalom kellett.
Küldetésének tartja, hogy példát mutasson:
Megmutassam az embereknek, hogy azért, mert elmúltak 30, 40 vagy 50 évesek, nem kell feladni az álmaikat, céljaikat.
A következő cél pedig világos: „Szeretnék masters kategóriában profi kártyát szerezni. Ennél tovább eddig nem gondolkodtam, és most még nem is szeretnék, elég egyszerre egy cél, amire teljes erőmmel fókuszálok.”
Andrea mosolygós és erős nő, de nem titkolja: neki is vannak küzdelmei. „Szinte mindig mosolygok, ezért nehezen tudják elképzelni, hogy bizony nekem is vannak nehéz pillanataim, küzdelmeim, fájdalmaim, bizonytalanságaim.”
És van egy apróság, amin sokan meglepődnek: „A techno, house zene iránti rajongásomon általában meglepődnek.”
„Ne gondolkozzanak, mert csak telnek a napok, hetek, hónapok. Csinálják! Kérjenek edzői segítséget legalább az elején, legyenek türelmesek és következetesek, tartsák magukat a tervhez, és tudom, hogy nem ezt akarják hallani, de tény, hogy nem elég csupán edzeni. Bármi is a cél, a munka oroszlánrésze a konyhában történik.”
És hozzáteszi: „A látszat ellenére a gyúrósok csupaszív, segítőkész emberek. Szerintem minden versenyző, edző vagy lelkes amatőr nevében mondhatom, hogy szívesen segítünk a hozzánk fordulóknak.”