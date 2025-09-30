Live
Mint arról korábban már beszámoltunk, hamarosan bővül Hosszú Katinkáék családja, hiszen az olimpiai bajnok úszónő második gyermekét várja. A háromszoros olimpiai aranyérmes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg legfrissebb fotóját, amelyen már egyértelműen látszik: szépen gömbölyödik a pocakja. Hosszú Katinka nem csinált titkot a terhességéből, most is megosztja mindennapjait a rajongóival.

„Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk” – írta Hosszú Katinka a bejegyzésében, amely rövid idő alatt több ezer lájkot és rengeteg gratuláló hozzászólást kapott. Követői nem győzik dicsérni szépségét, sokan kiemelték, milyen sugárzó boldogság árad a képről.

Hosszú Katinka nem titkolta sokáig, hogy terhes
Hosszú Katinka nem titkolta sokáig, hogy terhes
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Bővül a család, Hosszú Katinka boldogsága határtalan

A sportoló és férje, Gelencsér Máté 2022-ben házasodtak össze, első kislányuk, Kamília 2023 nyarán született meg. Katinka akkor is büszkén vállalta a nyilvánosság előtt a várandósságát, és most is hasonló természetességgel mutatja meg rajongóinak élete legfontosabb pillanatait.

A korábban „Iron Lady”-ként ismert klasszis három olimpiai aranyérme mellett kilencszeres világbajnok és tizenötszörös Európa-bajnok. Bár az utóbbi években már kevesebb versenyen láthattuk, neve és eredményei örökre beíródtak a sporttörténelembe. Az aktív versenyzés helyett most elsősorban a családjára és a magánéletére koncentrál.

Hosszú Katinka nem titkolja, hogy terhes

Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett. A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

Mutatjuk a friss fotót a boldog kismamáról:

 

