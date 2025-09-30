Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemrég posztolt magáról képet gömbölyödő hassal Hosszú Katinka, most pedig újabb bejelentenivalója akadt. A háromszoros olimpiai aranyérmes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg legfrissebb fotóját, amellyel együtt azt is elárulta, mi lesz a második gyermekének a neve. Hosszú Katinka nem csinált titkot a terhességéből, most is megosztja mindennapjait a rajongóival.

Éppen nemrég posztolt egy képet Hosszú Katinka, amin már látszik, hogy hamarosan bővül a család, kedden pedig újra jelentkezett. Az olimpiai bajnok úszónő második gyermekét várja, most pedig az is kiderült, hogy hívják majd a második jövevényt.

Bővül Hosszú Katinka családja
Bővül Hosszú Katinka családja
Fotó: Hosszú Katinka Facebook-oldala

Újabb kislány érkezik Hosszú Katinka családjába

A háromszoros olimpiai aranyérmes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg legfrissebb fotóját, amely mellé ezt írta: Nagyon várunk már, Szofi! 

Kamília után tehát egy újabb kislány érkezik a családba.

A sportoló és férje, Gelencsér Máté 2022-ben házasodtak össze, első kislányuk 2023 nyarán született meg. Katinka akkor is büszkén vállalta a nyilvánosság előtt a várandósságát, és most is hasonló természetességgel mutatja meg a fejleményeket.

Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett. A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

Mutatjuk a friss fotót a boldog kismamáról:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!