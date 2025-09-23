A női teniszezők világranglistáján második lengyel Iga Swiatek győzelmével zárult a szöuli WTA-verseny egyéni viadala. Swiatek a döntőben egy 6:1-re elveszített első játszma után győzte le az orosz Jekatyerina Alekszandrovát, miután a következő két játszmát 7:6, 7:5-re nyerte meg.

Iga Swiatek szöuli győzelmével levette az átkot a családról

Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Iga Swiatek megtörte a szöuli átkot

Az első játszma után tehát úgy nézett ki a helyzet, hogy 37 év elteltével is folytatódik a Swiatek családot sújtó szöuli átok. Ugyanis, mint azt a 24 éves, hatszoros Grand Slam-győztes teniszező a diadal után a pályán adott interjúban elmondta, ezúttal nem önmagáért harcolt a döntőben.

„A családunk történelme miatt vagyok igazán boldog, hogy nyerni tudtam itt. Édesapámnak ugyanis nem sikerült itt érmet nyernie az 1988-as nyári olimpián, én viszont most győzni tudtam. Nagyon remélem, hogy jövőre velem együtt visszatér ide, és végre minden a helyére kerül” – mondta Swiatek.

A lengyelek esélyesként érkeztek a dél-koreai fővárosba, a férfi négypárevezős egységüknek azonban még az A döntőbe sem sikerült beverekdnie magát. A B döntőben aztán hiába győztek olyan idővel, amivel az A döntőben bronzérmesek lettek volna, Tomasz Swiatek és társai végül csak a hetedik helyen zárták az olimpiát.