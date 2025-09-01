Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a párizsi olimpia legnagyobb vihart kavart aranyérmese kétségtelenül az algériai Imane Helif volt, aki félnehézsúlyban hódította el a női ökölvívás trófeáját, úgy, hogy a negyeddöntőben a magyar Hámori Lucát győzte le. Csakhogy az öröm helyett vádaskodásban volt része: kiszivárgott orvosi dokumentumok szerint a sportoló biológiai értelemben férfi. A jelentések hiányzó méhet, belső heréket, mikropéniszt, XY-kromoszómákat és férfihormon-szintet említettek, ami teljesen megosztotta a közvéleményt. A botrány lavinaként hízott, Helifet sokan csalónak tartották, mások hősként ünnepelték, aki minden akadály ellenére felért a csúcsra. Azóta viszont Imane Helif eltűnt a szorító közeléből. Bár többször hangoztatta, hogy Los Angelesben, a 2028-as olimpián meg akarja védeni címét, a kötelező nemi szűrések bevezetése után nem lépett ringbe. A nagy kérdés azóta is lebeg: visszatérhet-e valaha a profi sportba, vagy örökre elvágta előtte az utat a botrány?

Imane Helif ügye körül még mindig nem csitulnak a hullámok

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Imane Helif nem lehet ott a világbajnokságon

Nos, azóta az olimpiai bajnok a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, mert a World Boxing eltiltotta a versenyzéstől, mivel nem vetette alá magát a kötelező tesztelésnek (genetikai vizsgálatnak), pedig elvileg ő minél előbb szeretne ismét a kötelek közé lépni. A sportoló emiatt augusztus 5-én nyújtotta be a fellebbezését a CAS-hoz, amelyben azt kérte, helyezzék hatályon kívül a World Boxing döntését, és engedjék elindulni a szeptember 4–14. között Liverpoolban sorra kerülő világbajnokságon is. A CAS azonban szeptember 1-jén elutasította a fellebbezés sürgősségi részét, így Helif biztosan nem indulhat a tornán.