A vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok, Oleksandr Usyk a YouTuberből lett bokszoló Jake Pault „Ha megvannak a tökeid” felütéssel hívta ki egy meccsre, miután a „Problémás Gyerek” bejelentette ötéves tervét, amelyben szerepel az ukrán sztár legyőzése is. Paul nemrég a közösségi médiában osztotta meg a következő évekre vonatkozó terveit, mind a ringben, mind azon kívül.

Usyk (bal oldalon) szívesen verekedne Jake Paul ellen

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Jake Paul bokszpályafutását nagy figyelem kíséri

Usyk egészen konkrétan Ezt írta: „Jó terv, @jakepaul. De nem az ötödik helyért vagyok itt – csak az elsőért. Hamarosan lezárom a bokszról szóló könyvet, és utána a ketrecben várlak. Lássuk, van-e bátorságod, vagy csak a felhajtásra vágysz.” Usyk júliusban karrierje során másodszor is megállította Daniel Dubois-t, és a következő meccse jelenleg ismeretlen, a balkezes klasszis eddig már kétszer legyőzte Tyson Furyt és Anthony Joshuát is. Miután a rutinos bokszoló a Wembleyben megverte Dubois-t, Paul beugrott a ringbe, hogy szembeszálljon Usykkal, és olajat öntsön a tűzre egy lehetséges küzdelem előtt. Eközben Paul egy 10 menetes bemutatómeccsre készül, amely november 14-én lesz a könnyűsúlyú világbajnok Gervonta Davis ellen.

Korábban is voltak már tárgyalások Usyk és Paul között egy lehetséges jövőbeli MMA-mérkőzésről, mivel az amerikainak korábban már volt tapasztalata a sportágban a PFL-nél. Nakisa Bidarian, az MVP promóciós cég társalapítója Paullal korábban a Sky Sportsnak elmondta: "Volt néhány beszélgetésünk, mindegyik nagyon pozitív, és csak attól függ, hogyan alakul az időzítés. Szerintem adott a lehetőség. Jake elég őrült ahhoz, hogy megcsinálja, az biztos, Usyk csapata nagyon érdeklődőnek tűnik iránta. Szóval csak az időzítésről van szó, és azt hiszem, végül valami megtörténik."

Tehát jó úton haladnak a felek, hogy összecsapjanak egymással, igaz, korántsem biztos, hogy ez a csata majd a boksz keretei között történik meg.