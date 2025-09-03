Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Link másolása
Vágólapra másolva!
A US Openen ismét akadt egy bizarr pillanat, ezúttal a világelső Jannik Sinner mérkőzésén. Az olasz teniszező a nyolcaddöntőben látványos győzelmet aratott az orosz származású kazah Alekszandr Bublik ellen (6:1, 6:1, 6:1), ám a meccs nem elsősorban az eredmény, sokkal inkább egy szurkoló furcsa akciója miatt marad sokáig emlékezetes, aki Jannik Sinner táskájából próbált lopni.

A világelső teniszsztár, Jannik Sinner táskájából próbált lopni egy szurkoló a US Openen. 

lopni, szurkoló, Jannik Sinner
A világelső olasz teniszező, Jannik Sinner táskájából próbált lopni egy szurkoló a US Openen
Fotó: Facebook

Jannik Sinner táskájából akart lopni egy szurkoló

Jannik Sinner éppen ünnepelte a győzelmet, amikor 

a közönségből valaki a sportoló táskájához lépett, és a jelek szerint a cipzárt próbálta elhúzni. A biztonságiak azonban azonnal reagáltak, így nem derült ki, hogy pontosan mi lehetett az illető szándéka. 

A férfi gyorsan felemelte a kezét, jelezve, hogy nem folytatja a mozdulatot, miután az őrök odaléptek hozzá.  

A táskájához nyúló szurkolóról videó is készült. A felvétel villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol sokan elítélték a rajongó tettét. Egy kommentelő „szégyenteljesnek” nevezte a viselkedést, mások pedig a biztonságiak gyors közbelépését dicsérték.  

Az eset azért is keltett nagy visszhangot, mert mindez alig egy héttel azután történt, hogy a lengyel millárdos üzletember, Piotr Szczerek elhíresült lopása nagy felháborodást váltott ki. Akkor Szczerek Kamil Majchrzak győzelme után egy kisfiú elől kapta ki a játékos által bedobott sapkát. 

Sinnernek azonban nem sok ideje van az eseten rágódni, szerdán a negyeddöntőben a honfitársa, a 10. kiemelt Lorenzo Musetti vár rá.  

A szexi sztárteniszező titokzatos fotói újabb pletykákat indítottak el
Szívdöglesztően néz ki a modell, aki láthatta Michael Schumachert – fotók
Djokovics lelkiismeret-furdalása: mit szól a kislánya a meccséhez?
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!