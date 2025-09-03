A világelső teniszsztár, Jannik Sinner táskájából próbált lopni egy szurkoló a US Openen.

Jannik Sinner éppen ünnepelte a győzelmet, amikor

a közönségből valaki a sportoló táskájához lépett, és a jelek szerint a cipzárt próbálta elhúzni. A biztonságiak azonban azonnal reagáltak, így nem derült ki, hogy pontosan mi lehetett az illető szándéka.

A férfi gyorsan felemelte a kezét, jelezve, hogy nem folytatja a mozdulatot, miután az őrök odaléptek hozzá.

A táskájához nyúló szurkolóról videó is készült. A felvétel villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol sokan elítélték a rajongó tettét. Egy kommentelő „szégyenteljesnek” nevezte a viselkedést, mások pedig a biztonságiak gyors közbelépését dicsérték.

Az eset azért is keltett nagy visszhangot, mert mindez alig egy héttel azután történt, hogy a lengyel millárdos üzletember, Piotr Szczerek elhíresült lopása nagy felháborodást váltott ki. Akkor Szczerek Kamil Majchrzak győzelme után egy kisfiú elől kapta ki a játékos által bedobott sapkát.

Sinnernek azonban nem sok ideje van az eseten rágódni, szerdán a negyeddöntőben a honfitársa, a 10. kiemelt Lorenzo Musetti vár rá.