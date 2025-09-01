75 évesen meghalt Joe Bugner, a nemzetközi ökölvívás ismert és elismert alakja. A profiboksz.hu számolt be arról, hogy az egykori klasszis bunyós egészsége az elmúlt években erősen megromlott, és súlyos demenciával küzdött haláláig. 1950. március 13-án született a Csongrád megyei Szőregen Kreul József, aki a későbbiekben Joe Bugner néven vált világhírűvé. Édesapját sosem ismerte, édesanyját egy keményen dolgozó asszonynak írta le, aki mindent megtett hat gyermekéért. A család élete 1956 októberében teljesen felborult, a magyar forradalom kitörése majd leverése után az anya úgy döntött, hogy elég volt neki a náci megszállás alatt élni fiatalon, a szovjetből már nem kér. A határozott anyuka egyik éjjel összepakolta a családot, és azt mondta a gyerekeknek, hogy elmennek egyet kirándulni. A természetjárásból disszidálás lett, és mint utólag kiderült, még egy aknamezőn is sikerült véletlenül átmenniük, de szerencséjükre nem léptek rossz helyre. A sikeres menekülés után a következő hónapokban egyik menekülttáborból a másikba kerültek, míg végül eljutottak Angliába, ahol le tudtak telepedni, és a többi, ahogy mondani szokták, már történelem.

Joe Bugner remek bokszoló volt

Fotó: - / CENTRAL PRESS

Joe Bugner a sportág legnagyobbjaival csapott össze, majd Bud Spencerrel forgatott

Profi ökölvívóként 1971-ben már nehézsúlyú Európa-, Brit-, valamint Nemzetközösségi bajnok, miután legyőzi a legendás Henry Coopert. Később olyan hírességekkel is összecsapott, mint Muhammad Ali vagy Joe Frazier, velük azonban már nem bírt.

Ökölvívó-karrierje mellett a filmezésbe is belekóstolt, méghozzá egyből a Magyarországon a mai napig példátlan népszerűségnek örvendő Bud Spencer oldalán. Az „Akit bulldózernek hívtak" című alkotásban a főszereplő oldalán harcolt a sorsdöntő amerikaifoci-meccsen.

Bugner hamar összebarátkozott Buddal, rögtön két közös témájuk is volt: a sport és az evés.

Mindkettőjük kiváló eredményeket tudott felmutatni mindkét területen. Az 1978-as produkciót követően még három filmben szerepelt Bud Spencer oldalán, hol mellette, hol éppen vele verekedve. 1985-ben egy komolyabb szerep kapcsán Sylvester Stallone hívta meghallgatásra.

A Rocky negyedik részéhez keresték a főellenséget, és első körben Bugnerre gondoltak.

Az olasz színésznek azonban nem tetszett a bokszoló stílusa, így végül Dolph Lundgren lett a befutó.

Joe Bugner 75 évet élt, nyugodjék békében.