Szomorú hír járta be a nemzetközi sportsajtót szeptember elsején, amiről az Origón is beszámoltunk. Meghalt a magyar származású Joe Bugner, születési nevén Kreul József, aki Európa-bajnok bokszoló lett, találkozott a ringben Muhammad Alival és Joe Frazierrel, aztán a filmvásznon maradandót alkotott Bud Spencer mellett. Ezzel kapcsolatban a legfrissebb hír az, hogy Kovács „Kokó” István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának az avatásán annak korábbi, szőregi otthonánál.
Profi ökölvívóként 1971-ben már nehézsúlyú Európa-, Brit-, valamint Nemzetközösségi bajnoknak mondhatta magát, miután legyőzte a legendás Henry Coopert. Később olyan hírességekkel is összecsapott, mint Muhammad Ali vagy Joe Frazier, velük azonban már nem bírt, igaz, egyik klasszis sem tudta kiütni a ringben.
Ökölvívó-karrierje mellett a filmezésbe is belekóstolt, méghozzá egyből a Magyarországon a mai napig példátlan népszerűségnek örvendő Bud Spencer oldalán. Az „Akit bulldózernek hívtak" című alkotásban például a főszereplő oldalán harcolt a sorsdöntő amerikaifoci-meccsen. Bugner hamar összebarátkozott Buddal, rögtön két közös témájuk is volt: a sport és az evés, ráadásul mindkettőjük kiváló eredményeket tudott felmutatni mindkét területen. Az 1978-as produkciót követően még három filmben szerepelt Bud Spencer oldalán, hol mellette, hol éppen vele verekedve.
Az emléktáblát a Veterán Bunyósok Alapítványa a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Szeged-Szőreg településrészi önkormányzat közösen állíttatta.