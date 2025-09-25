Szomorú hír járta be a nemzetközi sportsajtót szeptember elsején, amiről az Origón is beszámoltunk. Meghalt a magyar származású Joe Bugner, születési nevén Kreul József, aki Európa-bajnok bokszoló lett, találkozott a ringben Muhammad Alival és Joe Frazierrel, aztán a filmvásznon maradandót alkotott Bud Spencer mellett. Ezzel kapcsolatban a legfrissebb hír az, hogy Kovács „Kokó” István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának az avatásán annak korábbi, szőregi otthonánál.

Joe Bugner és Bud Spencer az Aranyeső Yuccában című film egyik jelenetében

Fotó: ALEX CINEMATOGRAFICA / Archives du 7eme Art

Joe Bugner a vásznon is legenda lett Bud Spencer mellett

Profi ökölvívóként 1971-ben már nehézsúlyú Európa-, Brit-, valamint Nemzetközösségi bajnoknak mondhatta magát, miután legyőzte a legendás Henry Coopert. Később olyan hírességekkel is összecsapott, mint Muhammad Ali vagy Joe Frazier, velük azonban már nem bírt, igaz, egyik klasszis sem tudta kiütni a ringben.

Ökölvívó-karrierje mellett a filmezésbe is belekóstolt, méghozzá egyből a Magyarországon a mai napig példátlan népszerűségnek örvendő Bud Spencer oldalán. Az „Akit bulldózernek hívtak" című alkotásban például a főszereplő oldalán harcolt a sorsdöntő amerikaifoci-meccsen. Bugner hamar összebarátkozott Buddal, rögtön két közös témájuk is volt: a sport és az evés, ráadásul mindkettőjük kiváló eredményeket tudott felmutatni mindkét területen. Az 1978-as produkciót követően még három filmben szerepelt Bud Spencer oldalán, hol mellette, hol éppen vele verekedve.

Az emléktáblát a Veterán Bunyósok Alapítványa a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Szeged-Szőreg településrészi önkormányzat közösen állíttatta.