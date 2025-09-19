Joel Tudor a szörfözés longboard kategóriájában háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, hiszen 1998-ban, 2004-ben, majd – már 45 éves korában – 2021-ben is ő hódította el a vb-címet. A jelenleg 49 esztendős amerikai sportoló máig aktív, a napokban San Diegóból Honoluluba szeretett volna repülni szörfözés céljából. Ám Tudor hiába repül már évtizedek óta különböző tengerpartokra, ezúttal nem engedte őt felszállni a Hawaiian Airlines légitársaság. Erről az érintett számolt be a közösségi oldalán.

A longboard-szörfözés háromszoros világbajnoka, Joel Tudor a sporteszköze miatt került bajba

Fotó: JEFF GROSS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joel Tudor kellemetlen esete a longboardjai miatt

„Alaszkán át szerettem volna Hawaiira repülni, ezt évente többször is megcsinálom. Már 35 éve repülök a Hawaiian Airlinesszal, de még sosem volt probléma a longboardjaimmal" – számolt be a történtekről Joel Tudor, aki hozzátette, ezen az úton viszont volt gond, hiszen a táskájával együtt a deszka hossza alig, de túllépte a légitársaság által megengedett 115 hüvelykes (292 centiméteres) határértéket.

Tudor szerint nem segítettek neki egy másik járatra történt átfoglalásra, és nem térítették vissza a poggyászaiért befizetett díjakat sem – végül mégis eljutott Hawaiira.

A bejegyzésében a világbajnok sportoló arra biztatta a szörfös társait, hogy ha lehet, ne repüljenek ezzel a légitársasággal. Megemlítette azt is, hogy érdekesnek találja, hogy a Hawaiian Airlines éppen a Duke's Ocean Fest nevű longboardverseny egyik szponzora, mégis kínos pillanatok elé állították őt azzal, hogy a túlméretes deszkája miatt nem engedték felszállni a repülőgépre.