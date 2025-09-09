Jonathan Echevarria, aki a WWE-hez kapcsolódó EVOLVE-show sztárja volt, augusztus 31-én lépett fel utoljára a nyilvánosság előtt a Boca Raton Pro Wrestling rendezvényen, majd kevesebb mint egy héttel később szívrohamot kapott.

A népszerű pankrátor, Jonathan Echevarria 39 évesen halt meg

Fotó: pwponderings.com/

Jonathan Echevarria tragikus halála sokakat megrendített

A „Jaka” becenévre hallgató közkedvelt pankrátortól rengetegen vettek búcsút a közösségi médiában.

„Aki nem ismerte, azt tudja meg, hogy nagyon sokan szerettük őt” – írta Echevarria legjobb barátja, Chris Dickinson, aki szerint a halálos szívinfarktus bekövetkeztéig cimborája teljesen egészséges volt.

„Akár ismerted, akár nem, talán emlékszel rá a ringben, bármilyen megmozdulására, amellyel mosolyt csalt az arcodra”

– tette hozzá Dickinson a megható bejegyzésében, amelyben több közös fotó is szerepelt a két férfiról.

AEW along with the wrestling world mourns the passing of Jonathan “JAKA” Echevarria.



Our thoughts are with his family, his friends and his fans. pic.twitter.com/RoyKmdCD0c — All Elite Wrestling (@AEW) September 9, 2025

Egy másik pankrátor, John Silver egy fotóval együtt posztolt: „Nyugodj békében, Jaka. Mindig öröm volt veled egy öltözőben lenni és viccelődni. Életem egyik legviccesebb estéjét veled élhettem át. Hiányozni fogsz” – búcsúzott a bunyóstól Silver.

Echevarria szerettei elindítottak egy GoFundMe-t (fizetős alapgyűjtési platform), hogy segítsenek fedezni a kórházi kezelésével járó orvosi költségeket. A legjelentősebb adományozók között volt Tony Khan, az American Elite Wrestling vezérigazgatója és elnöke.

