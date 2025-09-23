Kemény Dénes neve hallatán a sportrajongóknak biztosan beugrik a vízilabda, de akik egy kicsit jobban ismerik a kiváló szakembert, azoknak emellett eszébe jut a vadászat is, amelynek nagy szerelmese a korábbi sikeredző. Sőt, állítása szerint a vadászat és a horgászat évtizedek óta jól megfér egymás mellett. A háromszoros olimpiai bajnok egykori pólókapitány 2025-ben egy újabb cím büszke birtokosa lett, ugyanis csatlakozott a horgászat nagyköveteihez. Kemény Dénes a Borsonline-nak elmondta, hogy elsősorban a Balatonon pecázik, azon belül pedig a csónakos horgászatot kedveli.

Kemény Dénes három olimpiai bajnoki címet is nyert a férfi vízilabda-válogatottal

Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Kemény Dénes fia is nagy pecás

„Nyáron olykor hatszáz méterre is elhagyom a partot, és háromméteres mély vízben szeretek horgászni” – árulta el az egyik műhelytitkát a Borsnak a korábbi sikerkapitány, aki azt is hozzátette, hogy a fia, Márk is nagy pecás. „Ő már fogott 21 kilós pontyot is. Kettőnkben az is közös, hogy mindketten védjük a halakat, ügyelünk arra, hogy meglegyen az utánpótlás, ezért a legtöbb alkalommal visszaengedjük a halat.”

Kemény Dénes azt is elmondta, hogy amikor még aktívan pólózott, a csapattársaival rendszeresen kiment a vízpartra, és manapság is szívesen veszi azt, ha a nála tapasztaltabb horgászok tanácsokkal látják el.

