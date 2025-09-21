Mielőtt Klein Dávidhoz fordulnék, aki éppen mászótársával, Nagy Mártonnal 4 750 méteren készítette elő az alaptábort, nem mehetek el szó nélkül amellett, ami Nepálban történt pont akkor, amikor a magyar expedíciós csapat megérkezett az országba. Szeptember 7-én, aznap, amikor megérkeztek Katmanduba, az ország fővárosába, a nepáli kormány a közösségi oldalak betiltásával próbálta elhallgattatni a politikai elit korrupciója miatt egyre feszültebb lakosságot. Többek között a Facebook és az Instagram oldalakat is elérhetetlenné tették másik 24 felület mellett. Nem várt hatása lett a történteknek, mert ezután hétfőn mintegy 19-en meghaltak és több százan megsebesültek az országos tüntetéseken, mivel a karhatalom erőszakosan próbálta feloszlatni a tiltás után utcára vonult tömeget, de ez csak olaj volt a tűzre. A kormány megérezte, hogy ezúttal túl messzire ment, vissza is vonta a tiltást, de itt már nem lehetett az eseményeket megállítani, és kedden elszabadult a pokol az országban.

Klein Dávid és Nagy Márton már az alaptáborból indulnak akklimatizálódni

Fotó: Klein Dávid Facebook-oldala

Klein Dávid és Nagy Márton a forradalom árnyékában

Klein Dávidék szálláshelyén, Katmanduban:

a tömeg gyújtogatni kezdett,

a politikusokat pedig konkrétan helikoptereken lógva menekítették ki a városból,

a kormány tagjai egymás után mondtak le,

és aznap este már a miniszterelnök is jónak látta, ha leköszön a posztjáról.

A káoszban aztán a hadsereg tett rendet, egyrészt kijárási tilalmat vezettek be, másrészt a fegyveres erők vezetése csütörtökön már az új ideiglenes kormányfő kiválasztásáról tárgyalt a fiatal tüntetők vezetőivel, valamint az ország elnökével. Pénteken aztán végre elcsendesedtek az utcák az összesen 51 halálos áldozatot követelő tüntetések után.

Pontosan miről is szól ez a mostani expedíció, hova és hogyan szeretnének eljutni?

Az Eseményhorizont idei expedíciója többéves tervbe illeszkedik: az a célunk, hogy a következő években felépítsünk egy olyan csapatot, mely képes befejezni a magyar expedíciós hegymászó közösség által a 80-as években megkezdett Himalája Koronája kihívást. Ehhez, a tizennégy nyolcezres palack nélküli teljesítéséhez már csak két feladat van hátra: a Sisapangma főcsúcsának elérése és az Everest palack nélküli megmászása. A feladat végrehajtására rajtam kívül a három fiatal mászóból és az itthoni kommunikációs szakemberből álló csapat vállalkozik majd. A csapat maximalizálni tudja majd a siker esélyét miközben minimalizálja a tragédia lehetőségét. Azonban egy ilyen, együttműködésre képes csapat felépítése több év munkáját igényli. Ennek a tervnek az első állomása az idei Dhaulagiri Expedíció.