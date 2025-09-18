Könye Irma a hetvenes–nyolcvanas években több mint 25 bajnoki címet szerzett – írta a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) a honlapján.

Könye Irma 2022-ben edzői életműdíjat kapott

Fotó: facebook.com/budapestihonvedse

Könye Irma versenyzőként és edzőként is emlékezeteset alkotott

Zalaegerszegen született, a Fóti Gyermekvárosban nevelkedett, 15 évesen került a Budapesti Honvédhoz, 1969-ben robbant be a magyar atlétika élvonalába. Magyar bajnokságot nyert serdülőként, ifiként, juniorként, majd felnőttként is.

Az 1970-es Olimpiai Reménységek kubai tornáján bronzérmes volt 400 méteren, 1971-ben a 4×100-as váltó tagjaként indult a felnőtt Európa-bajnokságon.

Kiváló eredményeket ért el a sprintszámokban (60, 100, 200 méter), az utolsó bajnoki címét 1987-ben Miskolcon nyerte, ahol 100 és 200 méteren is első lett.

Sérülése miatt sok év, Európa-bajnokság és két olimpia is kimaradt az életéből, de büszke volt arra, hogy 34 éves koráig atletizált.

Visszavonulása után trénerként dolgozott, 2022-ben edzői életműdíjat kapott.

„A mindig mosolygós, közvetlen, rendkívül kedves Irma néni a klubhűség mintaképe volt – végig kitartott a Honvéd mellett, ott versenyzett, és edzőként haláláig ennek a klubnak a tagja volt. Tanítványa volt többek között az olimpiát is megjárt Dobos Gábor és Pauer Géza (aki egy alkalommal Usain Boltot is legyőzte – a szerk.), valamint Illovszky Dominik” – áll a MASZ megemlékezésében.