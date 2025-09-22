Az olimpiai és világbajnok magyar klasszis, Kós Hubert a múlt héten tért vissza az Egyesült Államokba.

Kós Hubert két aranyérmet is nyert Mexikóban

Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Kós Hubert két aranyérmet nyert

A magyar úszó edzője, Bob Bowman

a nyári pihenő után elküldte őt és néhány texasi csapattársát - többek között a négyszeres ötkarikás aranyérmes francia Léon Marchand-t - a mexikói versenyre, mégpedig azzal a céllal, hogy kezdjenek el hangolódni az októberi világkupa-sorozatra

- számolt be róla a hazai szövetség közösségi oldala.

Kós szombaton 200 méter háton, vasárnap 100 méter pillangón győzött

- írja az MTI.

Előbbiben, a fő számában századra megúszta azt az időt (1:53.19 perc), amivel a nyári, szingapúri világbajnokságon nyert. Igaz, ez az eredmény rövidpályán született, ami így nem számít kiemelkedőnek, de Kós a többhetes pihenője és a hazai edzései után "ígéretesnek" nevezte a teljesítményét.