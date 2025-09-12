Kós Huberttel készített interjút a Magyar Úszó Szövetség, a fiatal olimpiai és világbajnok klasszis lassan visszatér az Egyesült Államokba, ennek apropóján is ültek le beszélgetni vele. A 22 éves sportoló a 2025-ös világbajnoki aranya kapcsán őszintén bevallotta, hogy: „Az idei vébéarany teljesen más volt, mint a fukuokai, vagy a párizsi olimpiai győzelem. 2023-ban az volt a fontos, hogy megnyerjem az első vébé-címemet, az olimpián is úgy volt felépítve az úszásom, hogy győzzek – itt viszont az volt a kiindulás, amit Bob (Bowman, az edzője – a szerk.) kért, hogy a lehető legjobb időt ússzam. Ezért is jártam még százötvennél is a világcsúcs-részidő alatt, és ezért haltam meg az utolsó ötvenre – sosem fájt még ennyire a kétszáz hát, ez látszott az arcomon a falnál, viszont egyik döntőből sem tanultam annyit, mint ebből.”

Kós Hubert hamarosan visszamegy az Egyesült Államokba

Fotó: Kovács Péter

Kós Hubert másfajta vízumot igényelt

A hátúszás ikonja arról is mesélt, hogy hosszú idő után kapott ismét nagyobb pihenőt és felmentést az edzések alól, ugyanakkor ennek ellenére sem szakadt el a víztől: „Három éve nem voltam nyaralni, most végre ki tudtam kapcsolódni kicsit – de persze ott is minden nap vízben voltam, mert nem bírom ki anélkül.”

A vízuma ugyan lejárt, de most egy olyat igényelt, amellyel többet versenyezhet a tengerentúlon: “Azért is maradtam, maradhattam eddig, mert egyrészt Bob értékelte, amit az elmúlt évben az egyetemi csapatért tettem, és több kikapcsolódást engedett, másrészt most váltok vízumot, ami ezután készül el, azaz ha akartam, sem térhettem volna vissza. Ezzel a ‘pro’ vízummal többet versenyezhetek, így indulhatok az októberi Világkupa-sorozatban, meg elmehetek Leonnal és Bobbal edzőtáborokba, ugyanezt a tanulói vízummal nem tehettem volna meg. Igaz, az egyetemi szabályok miatt még így is amatőr-sportolónak minősülök, azaz a Világkupán kizárólag a versenyzés miatt úszok, a pénzdíjból egyáltalán nem részesülhetek.”

A jövőbeli céljai kapcsán Kós így fogalmazott: „A száz háton akarok dolgozni, és nyilván a kétszáz világcsúcsa is komoly cél – meglátjuk, jövőre, az Európa-bajnokságon sikerül-e elérni. A százra készülés azért is hasznos, mert így száz gyorson is még jobb leszek, annyi a különbség, hogy az egyiket háton úszod, a másikat hason, a sebességhez meglesz az erőm. Épp ezért lenne jó, ha mindenki, aki szóba jöhet, ott lenne és beleállna, amikor váltózunk. A gyorsváltó komplett felállásban éremesélyes lehet, de az Eb-n én bevállalnám a mellet, mert jövőre el tudok érni olyan szintet, hogy ott is legyen esélyünk – de ehhez tényleg mindenkinek be kéne szállnia, újra.”