Naoya Inoue vasárnap Nagoyában, Japánban egyhangú pontozással megnyerte a Murodjon Akhmadaliev elleni mérkőzést, és ezzel sikeresen megvédte vitathatatlan világbajnoki címét szuperpehelysúlyban. Két bíró 118-110-re, egy pedig 117-111-re pontozta a mérkőzést, mindannyian Inoue javára. A győzelem után a 31 éves Inoue megerősítette, hogy decemberben újra ringbe száll Szaúd-Arábiában, Rijádban. Inoue várhatóan december 27-én a veretlen mexikói David Picassóval mérkőzik meg. A WBC, WBA, WBO, IBF és a Ring címeit ötödször védte meg Inoue (31-0, 27 KO), aki ismét hihetetlen teljesítményt nyújtott, és szisztematikusan gyűrte le Akhmadalievot (14-2, 11 KO). A mérkőzés vezetőbírója pedig ezen a hatalmas címmeccsen Kovács „Kokó” István fia, Kovács Bence volt, „ez jelentős szakmai elismerés a magyar bíró számára.

Kovács „Kokó” István fia, Kovács Bence munka közben a háttérben

Fotó: FUMINORI OGANE / Yomiuri

Kovács „Kokó” István igazán büszke lehet a fiára

Visszatérve röviden erre a nagy csatára, Akhmadaliev már régóta szeretett volna megmérkőzni az ESPN pound-for-pound ranglistájának 2. helyezettjével, de a„The Monster” becenévre hallgató bunyós ellen nem tudta felvenni a kesztyűt. Inoue erős, gyors balos jabjével elfjtotta Akhmadaliev támadásait, és már a mérkőzés kezdetétől fogva irányította a küzdelmet. Akhmadaliev a mérkőzés során többször is megpróbálta bevetni erős jobbkezes ütéseit, és bár néhányszor eltalálta ellenfelét, Inoue általában megtalálta a módját, hogy elkerülje az üzbég bokszoló pusztító erejű ütéseit. Akhmadaliev a 12. menet végén egy tiszta jobbossal eltalálta ellenfelét, de Inoue így is viszonylag könnyedén megőrizte veretlenségét.