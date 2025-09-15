Live
Rendkívüli

Kozák Luca elődöntős futamában az ötödik lett, így nem jutott be a női 100 méter gát fináléjába a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján.

A hétfő esti program egyetlen magyar indulója, Kozák Luca vasárnap komoly izgalmak után jutott tovább az előfutamokból. A 2022-es Európa-bajnokság ezüstérmese a táv kétharmadát jól futotta meg, ám aztán hibázott és végül csak a negyedik helyen ért célba, amivel nem tudott automatikusan továbblépni, 12.96 másodperces eredményével végül az utolsó, hatodik továbbjutó időt csípte el.

Kozák Luca szépen helytállt a világsztárok között
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Kozák Luca szépen versenyzett, de elmaradt a bravúr

A debreceni sprinter az előfutam után elmondta, hogy országos csúcsához, a 12.69 másodperchez közeli formában érzi magát és szeretné, ha ez a forma az elődöntőben megmutatkozna. Ugyanakkor finálés reményei még így sem lehettek reálisan, a 24 fős elődöntős mezőnyben ugyanis 11 futó rendelkezett 12.60 másodpercnél jobb idővel idén.

A három futamból Kozák az utolsóba került, így ismét együtt futhatott az olimpiai címvédő amerikai Masai Russellel. 

A kilences pályán rajtoló magyar sprinter remekül startolt és egészen a hetedik gátig nagyszerű tempóban haladt, akkor viszont beleakadt a gátba, megbillent, s utána hiába stabilizálta futását, rengeteg időt veszítve ért célba 13.01 másodperces eredménnyel 

– adta hírül az MTI. A futamban sokan rontottak, Kozák így ötödik lett, a döntőtől – melyhez 12.53 másodpercre volt szükség – azonban messze volt és összesítésben a 17. helyen végzett.

