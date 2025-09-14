Kozák Luca is rajthoz állt a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon a női 100 méteres gátfutás előfutamaiban. A 29 éves sprinter 12.96 másodperces idejével összesítésben a 23. helyet szerezte meg, ezzel pedig mint kiderült, kvalifikálta magát az elődöntőbe, azaz a legjobb 24 mezőnyébe a vb-n. Kozák szó szerint az elsők között futott, ugyanis a mintegy hat futamot számláló rosta első körében állt rajthoz és saját futamában a negyedik helyen ért célbe a fent említett idejével. Emiatt pedig egészen az előfutamok legvégéig kellett várni az időeredmények összesítéséig, hogy kiderüljön, ott lehet majd az elődöntőben.
A következő megmérettetés az elődöntő lesz szeptember 15-én, hétfőn Tokióban. Ekkor a magyar sprinter az utolsó, azaz a harmadik elődöntős futamban lép pályára, így legalább nem kell majd tovább izgulni, hogy meglesz-e a hőn áhított világbajnoki döntő.