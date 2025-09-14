Kozák Luca is rajthoz állt a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon a női 100 méteres gátfutás előfutamaiban. A 29 éves sprinter 12.96 másodperces idejével összesítésben a 23. helyet szerezte meg, ezzel pedig mint kiderült, kvalifikálta magát az elődöntőbe, azaz a legjobb 24 mezőnyébe a vb-n. Kozák szó szerint az elsők között futott, ugyanis a mintegy hat futamot számláló rosta első körében állt rajthoz és saját futamában a negyedik helyen ért célbe a fent említett idejével. Emiatt pedig egészen az előfutamok legvégéig kellett várni az időeredmények összesítéséig, hogy kiderüljön, ott lehet majd az elődöntőben.

Kozák Luca (bal oldalon) óriásit futva jutott tovább az atlétikai-vb-n

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Kozák Luca ismét rajhoz állhat

A következő megmérettetés az elődöntő lesz szeptember 15-én, hétfőn Tokióban. Ekkor a magyar sprinter az utolsó, azaz a harmadik elődöntős futamban lép pályára, így legalább nem kell majd tovább izgulni, hogy meglesz-e a hőn áhított világbajnoki döntő.