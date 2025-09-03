A Ferencváros 37 éves irányítója, Lékai Máté szerdán jelentette be döntését.

Lékai Máté többé nem lép pályára a válogatottban

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Lékai Máté visszavonul a válogatottól

„Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek.

Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje,

de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége” – idézte az MTI Lékai szavait, aki hozzátette, hogy a válogatott pályafutása ugyan véget ér, de a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad.

Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is,

hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt” – emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy sok nagy meccset vívott meg Lékaival közösen, amelyek közül a legemlékezetesebb a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában „egészen valószerűtlen módon” sikerült épp Lékai révén egyenlíteniük, majd később nyerniük is.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja. Lékai az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is. Az együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 592 gólt szerzett.