Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lékai Máté nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban.

A Ferencváros 37 éves irányítója, Lékai Máté szerdán jelentette be döntését.

Lékai Máté, Hungary's centre back #66 Mate Lekai (R) and France's pivot #34 Karl Konan (L) vie during the Main Round Group II match between Hungary and France in the IHF Men's Handball World Championship in Varazdin, Croatia on January 21, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Lékai Máté többé nem lép pályára a válogatottban
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Lékai Máté visszavonul a válogatottól 

„Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. 

Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, 

de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége” – idézte az MTI Lékai szavait, aki hozzátette, hogy a válogatott pályafutása ugyan véget ér, de a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad.

Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, 

hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt” – emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány. 

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy sok nagy meccset vívott meg Lékaival közösen, amelyek közül a legemlékezetesebb a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában „egészen valószerűtlen módon” sikerült épp Lékai révén egyenlíteniük, majd később nyerniük is.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja. Lékai az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is. Az együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 592 gólt szerzett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!