Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A vitatott nemű, párizsi olimpiai aranyérmes Lin Jü-ting nem indul a csütörtökön Liverpoolban kezdődő ökölvívó-világbajnokságon, amelyet az új sportági világszövetség (World Boxing) szervez.

A 29 éves tajvani bokszoló, Lin Jü-ting visszalépését hazája sportági szövetsége jelentette be. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek – számolt be róla az MTI.

Taiwan's Lin Jü-ting reacts after beating Poland's Julia Szeremeta (Blue) in the women's 57kg final boxing match during the Paris 2024 Olympic Games at the Roland-Garros Stadium, in Paris on August 10, 2024. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Lin Jü-ting nem indul a vb-n
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Lin Jü-ting nem lép ringbe Liverpoolban

Egy nappal korábban a tavaly szintén olimpiai bajnoki címet szerzett, és ugyancsak vitatott nemű ökölvívó, az algériai Iman Helif fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a World Boxing genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását. A CAS várhatóan még a vb-rajt előtt dönt Helif beadványáról.

A Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyével indult, s a 66 kilósok kategóriájában többek között Hámori Luca legyőzésével aranyérmes Helif ügye már hosszú ideje konfliktusokat gerjeszt. Most újra fellángolt a vita annak nyomán, hogy a NOB által idén márciusban elismert, s a sportági képviseletre jogosultnak nyilvánított World Boxing májusban bejelentette: a versenyein való részvételhez az ökölvívóknak kötelező nemi teszten kell átesniük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!