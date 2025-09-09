A Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) számolt be arról a hivatalos Facebook-oldalán, hogy Akilov Pylyp negyeddöntős lett a világbajnokságon. A liverpooli ökölvívó-világbajnokság hatodik versenynapján, szeptember 9-én, kedden a 80 kilogrammos Akilov Pylyp a nyolcaddöntőben magabiztos bunyóval, egyhangú pontozásos győzelmet aratott az azeri Allahverdiyev ellen és ezzel bejutott a torna negyeddöntőjébe. Pylyp a biztos érmet jelentő elődöntőbe jutásért az angol Olajimendi Shittu ellen húz majd kesztyűt.

Óriási magyar siker Liverpoolban az ökölvívó-vb-n

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

A magyar bokszoló kiválóan menetel előre Liverpoolban

A MÖSZ tájékoztatása szerint a keddi napon három magyar versenyző lép ringbe a világbajnokság hatodik napján.

A World Boxing liverpooli világbajnokságán a magyar válogatott 16 versenyzővel kezdte meg szereplését, szeptember 4-én. A torna hatodik napján Akilov Pylypen kívül még Szeleczki Lilla és Szaka István húz kesztyűt a negyeddöntőbe jutásért.