A világ- és Európa-bajnoka Losonczi a hazai közönség támogatását élvező horvát Ivan Huklek és az egy súlycsoporttal lejjebb vb- és Eb-érmes ukrán Jaroszlav Filcsakov legyőzése után Alireza Azizkun Mohmadipianival került szembe. Az iráni rivális tavaly lépett fel ebbe a kategóriába, de rögtön letette a névjegyét az olimpiai ezüstéremmel, azaz az eddigi legnagyobb próbatétel előtt állt Losonczi.

Losonczi Dávid bronzéremért birkózhat a zágrábi világbajnokságon

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Losonczi Dávid bronzéremért birkózhat

A bemutatásnál az ESMTK birkózóját "Ria, Ria, Hungária" rigmussal köszöntötte az egész nap nagyon lelkes 30-40 fős szurkolótábora, ő pedig felemelt hüvelykujjal jelezte, készen áll az összecsapásra. Mindkét fél energikusan kezdett, a bíró viszont az ázsiai versenyzőt látta aktívabbnak, így elsőként Losonczinak kellett a szőnyegre feküdnie (0-1). Mohmadipiani kiemelte, majd a küzdőtéren kívülre dobta a magyar klasszist (0-3), akinek ezt követően ápolni kellett a térdét. Losonczi újult erővel vetette magát a küzdelembe, űzte-hajtotta az ellenfelét, a kitolási kísérleténél viszont ellépett előle Mohmadipiani, így fordult a kocka, és ő lökte szőnyegen kívül Losonczit (0-4).

A félperces szünet után a várakozásoknak megfelelően Mohmadipianinak is parterhelyzetbe kellett mennie (1-4), azonban a 25 éves magyar birkózó hiába emelte ki, a dobásnál lefordult az ellenfele, így nem ért pontot az akció. Állásból már kockáztatnia kellett a címvédőnek, ezt kihasználva tudta őt ismét kitolni a rivális (1-5). Utolsó energiatartalékait mozgósítva aztán Losonczi nekirontott az arab vetélytársnak, akit le is döntött (3-5). Lőrincz Viktor szövetségi kapitány viszont videobírót kért abban bízva, hogy négypontosnak ítélik az akciót, csakhogy az iráni nem a hátára érkezett, így 6-3-as előnyről kezdte az utolsó fél percet, az eredmény pedig már nem változott. A közönség, így is "szép volt, Dávid" rigmussal köszönte meg a magyar birkózó egész napos teljesítményét.

Nem így terveztem, lent el tudott dobni, akkor letapadt a térdem, utána pedig kirakott. Amikor én emeltem ki, akkor belevágtam, de nem billent be. Ennyiken múlott”

– idézi az MTI Losonczit, aki hozzátette, nincs jól a lába, de ha vasárnapra sikerül rendbe hozni, akkor megnyeri a bronzmérkőzését.