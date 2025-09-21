Losonczi Dávid, a magyarok világ- és Európa-bajnoka még szombaton a hazai közönség támogatását élvező horvát Ivan Huklek és az egy súlycsoporttal lejjebb vb- és Eb-érmes ukrán Jaroszlav Filcsakov legyőzése után kikapott az iráni Alireza Azizkun Mohmadipianitól. A vasárnapi helyosztón sem tudott javítani, mivel 4-2-re kikapott a kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisovtól a helyosztó mérkőzésen.

Losonczi Dávid hatalmasat küzdött a bronzmérkőzésen

Fotó: Illyés Tibor/MTI

​Losonczi Dávid hősként zárta a birkózó-vb-t

A meccsen alig néhány másodperc után kis szünetet kért a 25 éves magyar birkózó, hogy a kiesett kontaktlencséjét visszategye. Losonczi a tőle megszokotthoz képest kevésbé tűnt dinamikusnak, s bár egy ízben megpróbálta kitolni az ellenfelét, de rosszul jött ki a kísérletből, mert Zsanyisov ellépett előle, majd mögékerüléssel kétpontos vezetésre tett szert. Passzivitása miatt Losonczit küldték először a szőnyegre védekezni, ezt tökéletesen végre is hajtotta. A szünetig hátralévő másfél percben is az ázsiai rivális irányított, de pontot nem tudott szerezni.

A folytatásban harciasabbá vált az ESMTK sportolója, akit végig buzdított lelkes szurkolótábora. Egyszer sikerült is kitolnia Zsanyisovot a küzdőtérről, de videózás után a zsűri úgy ítélte meg, hogy derék alatt is fogott a magyar klasszis, így elvették az egy pontot. Alig több mint egy perc volt hátra, amikor parterhelyzetbe kényszerült Zsanyisov (1-3), akit ugyan kiemelt Losonczi, de a végén kicsúszott a kezei közül. Az erejével lassan elkészülő címvédő ugyan kitolásból még közelebb zárkózott (2-3), de aztán megintették (2-4). Az akciója felemésztette a tartalékait, az utolsó másodpercekre beletörődött, hogy két évvel ezelőtti aranyérme után ezúttal medál nélkül maradt.

Egyáltalán nem zavart a térdem, lelkileg is össze tudta magam szedni a szombati, elődöntős vereség után. Nem értem, mi történt”

– mondta az MTI-nek a párizsi olimpián is ötödik helyezett birkózó, aki azt nem tudta megmondani, hogy a hajrában miért intették meg.

Lőrincz Viktor szövetségi kapitány ugyanakkor kiemelte, tanítványa annak ellenére vállalta a mérkőzést, hogy sérülten ment fel a szőnyegre, s egyelőre nem tudják, milyen állapotban van a szombaton megroppant térde, az majd jövő héten az MRI-vizsgálatokon derül ki. A szakvezető hozzátette, ez a vereség is hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben jobb legyen.

Mondhatta volna azt is, hogy nem tudja vállalni, de kiállt, küzdött végig, amennyire tudott, de fél lábbal azért nehéz küzdeni”

– fogalmazott Lőrincz Viktor.