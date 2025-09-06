Live
Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

Kulcscsonttöréssel kórházba került a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője. Luis Enrique pénteken biciklizés közben esett el.

A francia klub közleménye szerint az 55 éves spanyol szakembert azonnal sürgősségi ellátásban részesítették, és műtét vár rá. A PSG biztosította támogatásáról az edzőt, gyors felépülést kívánva neki. Külföldi források szerint a sérülés szerencsére „csak” Luis Enrique kulcscsontjára korlátozódik, komolyabb komplikációkról nincs hír, a teljes felépülés várhatóan 6-8 hetet vesz igénybe.

coach Luis ENRIQUE (PSG) with cup, trophy, award ceremony, football UEFA Champions League final Paris Saint-Germain (PSG) - Inter Milan 5-0, on May 31, 2025 at the Munich Football Arena, ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Enrique egy ideig nem tudja edzőként segíteni a PSG-t
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon

A baleset szerencsétlen időzítéssel érte a párizsi klubot, amely kiválóan kezdte az idényt. Luis Enrique vezetésével a PSG már négy mérkőzés óta győzelmi sorozatban van, és a nyáron az UEFA Szuperkupát is elhódította, amikor 2-0-s hátrányból fordítva, büntetőkkel győzte le a Tottenham Hotspurt.

A Ligue 1-ben magabiztos győzelmeket arattak többek között a Nantes, az Angers és a Toulouse ellen is, utóbbit 6-3-as, gólgazdag találkozón.

Luis Enrique edzést sem tartha és a kispadra sem ülhet le

A párizsiak szeptember 14-én a Lens ellen folytatják a francia bajnokságot, majd szeptember 17-én az Atalanta ellen lépnek pályára a Bajnokok Ligája csoportkörében.

A spanyol tréner távollétében a szakmai stábnak kell megoldania a felkészülést és a mérkőzések irányítását.

Luis Enrique 2023 nyara óta a PSG vezetőedzője. Azóta kétszer vezette bajnoki címig a párizsi klubot, emellett francia kupát és szuperkupát is nyert, valamint a Bajnokok Ligája és az UEFA Szuperkupa trófeáját is elhódította a gárdával. Korábban a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, valamint az AS Roma, a Celta Vigo és az FC Barcelona edzője volt, utóbbival többek között kétszer spanyol bajnok, háromszoros Király Kupa-győztes és egyszeres BL-győztes lett.

