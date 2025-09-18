A darts fiatal világsztárja, Luke Littler a rajongóit őrületbe kergette egy rejtélyes videóval, amelyben tulajdonképpen arra utal, hogy visszavonulhat a sporttól. A rekordokat halmozó 18 éves játékos csütörtökön tett közzé egy bejegyzést a közösségi médiában, alig néhány nappal azután, hogy Michael van Gerwen megfosztotta trónjától a World Series of Darts versenyen. Littler 17 évesen robbant be a darts világába a 2024-es PDC világbajnokságon, és azóta is viharos gyorsasággal hódítja meg a sportvilágot. A megrögzött Manchester United-szurkoló mindenkit meglepett, amikor wild carddal kvalifikálta magát, és végig küzdötte magát a tornán egészen a döntőig, ahol Luke Humphries legyőzte. 12 hónappal később már nem volt megállás, az Alexandra Palace-ban legyőzte Michael van Gerwent a PDC világbajnoki döntőjében és ezzel felült a trónra.

Luke Littler a darts sztárja lett

Fotó: Taylor Lanning / PDC/Facebook

Luke Littler fiatal kora ellenére majdnem mindent megnyert már

Rövid karrierje során Littler máris gazdag trófeagyűjteménnyel rendelkezik, amelyben szerepel a Premier League-bajnoki cím, a World Series, a UK Open és a Grand Slam of Darts is. Csütörtökön azonban a közösségi média aktivitása váratlanul érte a szurkolókat, mert Littler egy ironikus videót tett közzé, amelyben azt sugallta, hogy pályafutása véget ért. Komor zene kíséretében a Warringtonban született dartsjátékos így fogalmazott: „Fantasztikus karriert futottam be, nem is kívánhatnék ennél jobbat magamnak. Tudjátok, hogy két évig teljes gőzzel mentem, sok nagyszerű dolgot értem el: 17 évesen debütáltam a Premier League-ben, kilenc nyilast dobtam a tévében, 18 évesen megnyertem a világbajnokságot – én vagyok a legfiatalabb, aki ezt valaha is megcsinálta. Csak szeretném megköszönni minden rajongómnak az elmúlt két év támogatását, ami fenomenális volt. Néhány embert meg fog lepni, hogy visszavonulok, nem volt könnyű döntés, de most azt akarom csinálni, amit szeretek.”

Ahogy a zene elhalványul a klipben, és ő a dartsját a székén hagyja, rajta a híres lila ingével, Littler így szól: „Gondolod, hogy beveszik?” Az egyik felhasználó így válaszolt:

„Ez csak provokáció, vagy mi?”

Egy másik hozzátette: „Tedd, amit tenned kell, Luke, mi végig támogatni fogunk, haver.”

Míg egy harmadik közösségi média felhasználó viccelődve megjegyezte, hogy Littler hamarosan felváltja a kritizált United-edzőt, Ruben Amorimot, aki rosszul kezdte a szezont. „Littler hamarosan felrobbantja az internetet... A következő Man Utd menedzser?”

Néhány követő azonban gyorsan felhasználta nyomozói képességeit, és összekapcsolta a pontokat, hogy Littler csak viccelt, és az EA Sports FC új kiadásával akar játszani. A játék szeptember 19-től lesz elérhető, azaz péntektől. „Megjelent az új FIFA... ő a hétvégén FIFA-t játszik” – olvasható az egyik válaszban. Logikus lenne, hogy Littler megjegyezte a legújabb videojáték megjelenését, miután a 18 éves játékos többször is beszélt a FIFA és az EA Sports FC játékokról. Miután a 2024-es világbajnokság döntőjébe jutásával hirtelen híressé vált, viccesen megjegyezte, hogy 200 000 font nyereményét FIFA-pontokra fogja költeni.