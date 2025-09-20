Péntektől vasárnap a darts legjobbjai Budapesten, az MVM Dome-ban mérik össze a tudásukat. A pénteki programban négy magyar versenyző is színpadra állt, azonban a papírformát egyikük sem tudta borítani, mind a négyen kiestek, ugyanakkor Borbély András 170-es kiszállója sokáig emlékezetes marad. Szombaton aztán beindul a nagyüzem, már csak 32 maradtak a Hungarian Darts Trophyn, a nap folyamán pedig a világ legjobbjai is nyilat fognak, többek között Luke Littler is.

Luke Littler nagyon boldog Budapesten

Fotó: ANP MAG

Luke Littler óriási hírt osztott meg, ez a teljesítményére is hatással lehet

A 18 éves tini csütörtökön az egész világot átverte rejtélyes bejelentésével. Sokan azt hitték, hogy visszavonul a dartstól, de igazából csak egy szponzorációs videó volt az XBOX-szal, amelyben kedvenc videojátékát, a pénteken megjelenő EA FC 26-ot népszerűsítette. Littler péntek este az Instagramon osztott meg egy történetet, amely már a Liszt Ferenc Repülőtéren készült.

Emellett Littler fantasztikus hírt közölt a drukkerekkel. Az angol egyre közelebb a jogosítványhoz, ugyanis hetedszerre már átment az elméleti vizsgán, a kép szerint a feleletválasztós részben 43 pontot ért el.

Az úgynevezett veszélyészlelés kategóriában viszont a 75-ből 63 pontot hozott, ami vastagon a minimális 44 felett van. Littler korábban is posztolt a vizsgáiról, ugyanakkor akkor csak mindig azt írta ki, hogy megbukott, ez a sorozat most megszakadt. Az angol számára már csak a gyakorlati rész van hátra, minden bizonnyal a budapesti European Tour-verseny után ezt el fogja kezdeni.

Littlernek ez az álma a dartson kívül

Az angol mindeközben már az álomautójáról beszélt. Littler nagyon szereti a Ford Focust, de egy A-osztályos Mercedes az álma. Ennek az ára 30 ezer font (13,5 millió forint) Angliában, aminek kifizetése nem fog neki gondot okozni. Viszonyításképpen: ezt az összeget már az MVM Dome-ban is megkeresheti, ha megnyeri a tornát.

Luke Littler szombaton a tervek szerint 20.30-kor lép pályára az MVM Dome-ban honfitársa, Joe Cullen ellen. A Hungarian Darts Trophyn hatalmas a nézői érdeklődés, a szervezők szombat este már telt házat várnak. A helyszínen is óriási Littler-őrület, sokan az ő mezében érkeztek a helyszínre pénteken.