Vitek Dárius csütörtökön az első két meccsén három- és ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu, illetve a dél-koreai Li Szengcsan ellen, a következő kettőn pedig taktikus küzdelemben múlta felül az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, így a legnagyobbak között Deák Bárdos Mihály húsz évvel ezelőtti remeklése után volt ismét magyar döntős.

Vitek Dáriusz (pirosban) szerezte a második magyar érmet a zágrábi birkózó-világbajnokságon

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A kétszeres Eb-bronzérmes 25 éves magyar sportoló pályafutása első fináléjában már túl nagy falatnak bizonyult az iráni címvédő, Amin Mirzazadeh, aki 7-2-re győzött – írja az MTI.

„Jól kezdtem, de rosszul folytattam. Az volt a terv, hogy nekiesek és én küldetem le először. Szerencsés szituáció volt, amikor sikerült bebillenteni és mögé ugrani. Megmondom őszintén, túl hamar elfáradtam, nem így terveztem.

Az Eb óta fáj a derekam, a pörgetésnél nagyon megszorult, onnan hogy felálltunk, már nem is nagyon tudtam bármit is indítani”

– értékelt Vitek, aki úgy vélte, amíg nem fáradt el, addig nem volt erősebb a riválisa. „Neki sikerült tartani ugyanazt a szintet, nekem pedig ment lefele” – mondta Vitek, aki az egész világbajnokságot tekintve elégedett a teljesítményével még ha most fáj is neki a döntős vereség.

Már két éremnél tar magyar csapat a birkózó-vb-n

Fritsch Róbert a világelső Ázsia-bajnok, üzbég Aram Vardanjan, a kellemetlen stílusú moldovai Alexandrin Gutu és a horvát Antonio Kamenjasevic legyőzése után az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, így pénteken a bronzéremért léphetett szőnyegre a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen. A helyosztót az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok és vb-ezüstérmes 31 éves magyar sportoló ötpontos hátrányból fordítva 6-5-re nyerte meg.

Fritsch Róbert szerezte az első magyar érmet a birkózó-világbajnokságon

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar küldöttség így már két dobogós helyezést szerzett a horvát fővárosban.