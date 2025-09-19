A tokiói atlétikai világbajnokság hetedik versenynapja az első, melyen a magyar csapat nem volt érdekelt, ugyanakkor a szerbiai Világos Adriana – aki az interneten böngészve tanult meg gerelyt hajítani –révén volt magyar nemzetiségű versenyző. A kétszeres U20-as világbajnok, kétszeres felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes dobó a világ idei második legjobb eredményével, 67,22 méterrel, azaz a szám egyik esélyeseként érkezett a japán fővárosba.

A magyar származású Világos Adriana legjobb eredménnyel jutott döntőben az atlétikai vb-n

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A 21 éves sportolónak papíron nem jelenthetett problémát a pénteki selejtező, ám biztosra nem mehetett, különösen azok után, hogy amíg a kontinensviadalokon 2022-ben és tavaly is remekelt, addig a 2023-as budapesti vb-n, valamint a párizsi olimpián sem sikerült döntőbe jutnia.

A magyar származású Világos Adriana bejutott a gerelyhajítás döntőjébe

A selejtező szintet 62,50 méterben állapították meg, ami elsőre nem lett meg a kishegyesi atlétának, ám 61,22 méteres eredménye mégis megnyugtathatta, mert már önmagában az is fináléval kecsegtetett. A folytatásban 61,11-ig szállt a gerelye, így harmadikra is dobnia kellett. Az utolsó kísérletébe aztán láthatóan mindent beleadott, és az eredmény nem is maradt el, 66,06 méternél ért földet a szer, ezzel pedig az első csoport legjobb eredményével biztosította helyét a szombat esti döntőben – számolt be róla az MTI.

„Kicsit stresszesebb lett, mint amire számítottam, vagy mint, amiben bíztam, de örülök, hogy sikerült” – nyilatkozott az MTI-nek a 21 éves gerelyhajító.

Elég rossz emlékeim vannak a selejtezőkről és tényleg nehéz volt, de abban bízom, hogy ezzel az utolsó dobással kijött belőlem a stressz, és remélem, ez önbizalmat ad holnapra.

Világos elárulta, hogy a feszültséget nem csökkentette benne a nyitódobása, mert azzal ugyan ebben a csoportban ötödik lett volna, de a mezőny második felében sokan vannak, aki 61 méter feletti eredményre képesek. Így pedig mindenképpen kellett egy jó kísérlet.

„Az utolsó dobásnál azt éreztem, hogy most mindent vagy semmit. Szerencsére jól sikerült, és nagyon boldog vagyok, hogy megvan a döntő. Most pedig ki kell pihennem magam holnapra” – mondta Világos Adriana.