30 évesen edzés közben elhunyt a stockholmi maraton győztese, az etióp Shewarge Alene. A fiatal atléta csütörtökön hunyt el, mindössze négy hónappal a május 31-i győzelme után. A hírt a svéd maratonfutást szervezők jelentették be.

Shewarge Alene, a maratonfutás sztárja

Fotó: FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY

A maratonfutás világa gyászolja a sportolót

„Mély fájdalommal értesültünk Shewarge Alene, a stockholmi maraton győztesének haláláról. Alene egy edzés közben rosszul lett, és kórházba szállították, ahol sajnos nem tudták megmenteni az életét. 30 éves volt. Gondolataink a családjával és szeretteivel vannak” – áll a svéd maraton szervezőinek a közleményében.

Alene tapasztalt maratonfutó volt, a legjobb ideje a pályafutása alatt 2:27:26 volt ezen a híres távon, amelyet 2023. október 15-én futott a dél-afrikai Fokvárosban.