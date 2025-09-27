A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát.

Marozsán Fábián szettet már tudott nyerni Jannik Sinner előtt, ezúttal még tovább lépne

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett.

Marozsán Fábián Sinner ellen folytatja

A pekingi negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következik, mivel az olasz sztár 6:4, 5:7, 6:0-ra legyőzte a 68. helyezett francia Terence Atmane-t.

A Sinner elleni folytatásról Marozsán annyit mondott, hogy élvezni szeretné a hétfői meccset, felmenni a pályára (minden bizonnyal a centerre), és elengedni a kezét.

„Játszottam már Sinner ellen egy alkalommal, tavaly Halléban, akkor nyertem egy szettet. Szeretném megnehezíteni a dolgát, de a legfontosabb, hogy jól és felszabadultan teniszezzek ellene” – fejtette ki.