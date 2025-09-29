Hatalmas botrány volt a Ryder Kupa második napján, amikor Rory McIlroy feleségét, Erica Stollt megdobták, aki sírva hagyta el a helyszínt.

Fotó: CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szombati négyes során McIlroy és Lowry nagy küzdelem árán múlták felül Justin Thomas és Cameron Young amerikai párost, de a mérkőzést hangos bekiabálások, személyes inzultusok kísérték. Az amerikai drukkerek többször átlépték a sportszerűség határait: Erika Stollt gúnyolták, véleményt mondtak McIlroy korábbi menyasszonyáról, Caroline Wozniackiról, és folyamatosan szidták a házaspárt.

Olyan mondatok hangzottak el, mint „B...d meg Rory! Hogy áll a válásod?”, „Az exed keres téged”, vagy éppen „Hogy van a szerelmi életed, Rory?”.

Egy videó tanúsága szerint szurkolók azt kiáltották:

Valaki italt dobott rá!

– utalva Erica Stollra. McIlroy a szemtanúk a felesége kalapját törölgette, miközben aggódva kérdezte, „Jól vagy?”. A biztonságiak azonnal körbevették a párost, akik végül együtt hagyták el a zöldet – Stoll arcán ekkor már könnyek folytak.

McIlroy kifogyóban a türelemből

A többszörösen túlzó támadásokkal többször meg kellett küzdeniük a golfozóknak. McIlroy egy ponton elvesztette türelmét, és dühösen kiabált a közönségnek, hogy „fogják be a szájukat”.

Shane Lowry sem tudott mindig higgadt maradni; ő is összetűzésbe került a pályaszéli szurkolókkal a feszült mérkőzés során.

Az események nemcsak Erica Stollt viselték meg. Ott volt Wendy Lowry, Shane felesége és Diane Donald, Luke Donald kapitány párja is – mindhárman láthatóan megrendülve, gyakran sokkolva követték a pályán zajló eseményeket.

A feszültség azért is volt különösen nagy, mert alig egy éve, hogy McIlroy beadta a válókeresetet, majd később visszavonta azt, amit mindketten amolyan "ébresztőként" értelmeztek. A pár a 2017-es esküvő óta egy közös lányt nevel. A házaspár krízisét most újra a szurkolói gúny és támadások tették próbára.

A PGA of America kénytelen volt azonnali, megerősített biztonsági intézkedéseket bevezetni a botrányok miatt. Fokozott biztonsági szolgálatot rendeltek el, New York-i állami rendőrök és rendőrkutyák vonultak a pálya mellé, több balhézó szurkolót pedig ki kellett vezettetni.

Végül az európai csapat 15-13-ra győzte le az amerikai együttest a tornán.